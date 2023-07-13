شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رحلة إيمان البحر درويش مع التمثيل بين السينما والدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الفنان إيمان البحر درويش من أكثر المطربين الذين دخلوا مجال التمثيل بالتواجد مع نجوم كبار على الساحة السينمائية، وهى الأفلام التى ساهمت فى نجوميته أكثر مع غنائه فيها بأغانى شهيرة لا تزال إلى الآن محفوظة لدى الجمهور والمحبين ممن ارتبطوا بصوته بصورة كبيرة، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على أبرز أفلامه التى شارك فيها فى السينما أو مسلسلاته فى عالم الدراما.



إيمان البحر درويش

البداية السينمائية للفنان إيمان البحر درويش جاءت من خلال مشاركته في فيلم "تزوير فى أوراق رسمية" عام 1984 أمام الراحل محمود عبد العزيز والفنانة ميرفت أمين ليلعب دور ابنهما، وأخو الراحل هشام سليم.

بعدها بـ4 أعوام وفى عام 1988 بالتحديد، قدم الفنان إيمان البحر درويش أول بطولة سينمائية له، من خلال فيلم "طير فى السما" أمام الفنانة آثار الحكيم والذى قدم من خلاله واحدة من أشهر أغانيه والتى جاءت بنفس اسم الفيلم، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً آنذاك خلال فترة الثمانينيات.

لم تقتصر أدوار إيمان البحر الدرويش على السينما فحسب وإنما تطور الأمر إلى الدراما، حينما قدم أول أعماله فى الدراما التليفزيونية عام 1989 مع الفنانة نيللى فى مسلسل "حبيبى الذى لا أعرفه" وحقق نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.

ورغم هذا النجاح الكبير فى الدراما إلا أنه لم يقدم فيها كماً كبيراً، حتى عودته عام 2007 بتقديم مسلسل "الإمام الشافعى"، والذى جسد من خلاله شخصية الإمام الشافعى.

كما جسد دور جده الراحل سيد درويش بمسلسل عام 2013 يحمل اسم "أهل الهوى".





شائعة وفاة إيمان البحر درويش

وكانت وفاة إيمان البحر درويش تصدرت محركات البحث كشائعة نفتها أمنية البحر درويش ابنة الفنان الكبير إيمان البحر درويش التى ردت على شائعة وفاته، عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك وكتبت : "خبر وفاة بابا غير صحيح"، وذلك بعدما تداول الأمر من قبل البعض.

كما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكفلها بعلاج الفنان الكبير إيمان البحر درويش تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز.

وأفادت "المتحدة" أنها تتواصل مع أسرة الفنان الكبير لبحث موقفه الصحى على وجه الدقة تمهيدًا لتوفير أفضل السبل العلاجية.

وكان الفنان إيمان البحر درويش قد تعرض لوعكة صحية منذ فترة وانتشرت صورة له على صفحات السوشيال ميديا وهو على فراش المرض وتبدو عليه علامات التعب والإرهاق.