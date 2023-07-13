خبر زواج عمرو مصطفى وسميرة سعيد يتصدر الترند.. والفنان يؤكد “هي حبيبتي”!

كتب امير فتحي في الخميس 13 يوليو 2023 06:54 مساءً - كشفت المطرب والملحن عمرو مصطفى حقيقة الأنباء التي انتشرت عن زواجه من الديفا سميرة سعيد.

وقال مع الإعلامية جيهان عبد الله ببرنامج “أجمد 7″ :”هي حبيبتي لكن لا طبعا دي اختي وصحبتي ودي حرب وهما بيحاربوني بالشائعات”.

عمرو مصطفى ينفي شائعة إرتباطه بـ الديفا

وتابع عمرو مصطفى: ‘هما اخترعوا الشائعة دي دلوقتي عشان يضايقوني وعايزين يحاربوا أي ناس بتشتغل’.

انتهاء أزمة عمرو مصطفى ورامي صبري

في سياق آخر انتهى اليوم الخلاف بين المطرب رامي صبري، والملحن عمرو مصطفى، وتم الصلح بينهما على الهواء، بعد أزمة أغنية يمكن خير.

وأجرى المطرب رامي صبري، مداخلة هاتفية على الهواء خلال وجود عمرو مصطفى ضيفا على برنامج ‘أجمد 7’ عبر نجوم إف أم، قائلا: ‘نفتخر بوجود عمرو مصطفى لكن مينفعش تختلف بطريقتك دي، ومينفعش تطلع تقول إني سرقت منك الأغنية’.

وتابع رامي صبري: ‘أنا دايما بدافع عنك يا عمرو.. وبقول أنت أطيب واحد في الدنيا، وانتوا فاهمينه غلط، ولحد إمبارح مدافع عنك رغم أنك، وقفت أغنيتي من الـ يوتيوب‘.

من جانبه رد عمرو مصطفى: ‘اعتذرلك يا رامي لكن أنت المفروض تكتب أن أغنية يمكن خير لحن عمرو مصطفى ورامي صبري، وأنا أكتر واحد بدافع عنك يا رامي وحصل خير ومتفرحش الناس فينا’.

وأضاف عمرو: ‘مش هرفع قضية على رامي صبري والأغنية هترجعله وخلاص لأني بحبه وبحب كل الفنانين ولكن مينفعش يبوظوا هيبتي في المزيكا’.

نصائح متبادلة

وقدم رامي صبري نصيحة لعمرو مصطفى: “نفسي تنسي موضوع اللجان على جنب يا عمرو وانا عاوز مصلحتك”.

وقال رامي صبري خلال مكالمته الهاتفيه :”لازم يا عمرو ترجع تشتغل مع عمرو دياب ومحمد حماقي وكل الناس”.

وأضاف: “عمرو دياب أخونا الكبير وهو النجم الوحيد قي العالم العربي اللي بنفتخر بيه وعمرو مصطفى بيسخن للأسف ولكن أنا معنديش معاه مشكلة”.

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