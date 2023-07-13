هنا الزاهد تعلق على طلاقها من أحمد فهمي بعد 4 سنوات زواج.. لن تتوقعوا ما قالته؟!

كتب امير فتحي في الخميس 13 يوليو 2023 06:54 مساءً - تحدثت النجمة هنا الزاهد عن الشائعات التي تلاحقها باستمرار حول طلاقها من زوجها النجم أحمد فهمي.

هنا الزاهد تردّ على شائعات طلاقها

قالت هنا الزاهد عن شائعات طلاقها عن زوجها: “لو في أي حاجة بتحصل الناس كلها هتعرفها، مبحبش أطلع أقول لا أو آه، لإني بحس إنها بتكبر الموضوع أكثر”، وذلك حسب تصريحاتها لقناة “المشهد”.

هنا الزاهد وأحمد فهمي

وعن عملها مع فهمي في فيلم “مستر أكس“، قالت الزاهد: “التمثيل معه له مزايا وعيوب، أبرز العيوب حرصي على عدم القيام بتصرف يضايقه، بكون شايلة هم إني معملش تصرف يضايقه، ساعات ميعجبنيش حاجة في شعري أو ميكاب، وفي وسط المشهد أقول إني محتاجة تظبيط، فيقول لي ما خلاص بقى”.

أما عن الإيجابيات، فقالت: “أحمد فهمي بيحرص على الإدلاء برأيه بالمشاهد اللي بأقدّمها وبيدفعني لتقديم الأفضل، ويقول لي ممكن تعمليه أحلى، وممكن يديني إفيهات ونجرب”.

وعن تأخرها في الإنجاب، قالت هنا: “إحنا سايبينها على ربنا، والفترة دي إحنا مشغولين، أنا عندي شغل وهو عنده شغل ومحدش يعرف ربنا كاتب إيه”.

شائعات الانفصال

وكانت شائعات الانفصال لاحقت هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي في الآونة الأخيرة رغم ظهورهما الإعلامي أكثر من مرة، وقبل أيام صرح فهمي خلال عرض فيلم “مستر إكس” أنه شيء طبيعي أن تستهدفهما هكذا شائعات بسبب نجاحهما وشهرتهما.

وعلق: “أنا متعود طول الوقت أنا لو مطلعش عليا إشاعة في اليوم بقلق، دي شغلانتي ودي ضريبتها أن كل يوم بيطلع كلام في حاجات بتبقى صح وفي حاجات بتبقى غلط.. ولما بيبقى في معلومة صحيحة بطلع أكدها أو غلط بطلع أنفيها”.

فيلم “مستر إكس”

يشار أن فيلم مستر إكس الذي جمع بين الزاهد وأحمد فهمي تم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضي بجميع دور العرض، وحصد إيرادات كبيرة في الأسبوع الأول من عرضه.

وتدور أحداث فيلم “مستر إكس” في إطار من الكوميديا الاجتماعية حول فكرة الزوج السابق أو الحبيب السابق لكل شخص، والذي يتمثل في الفنان أحمد فهمي الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم إذ تحدث بينه وبين أبطال العمل العديد من المفارقات

أبطال فيلم “مستر إكس”

فيلم “مستر إكس” من بطولة النجوم: أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمود حافظ..، وضيوف الشرف: أكرم حسني، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبري فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، وآخرين والعمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

ويعد فيلم “مستر إكس” التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمي والأول على مستوى السينما، إذ قدم الثنائي مسلسل “الواد سيد الشحات” في شهر رمضان 2019، الذي شارك في بطولته محمد عبد الرحمن “توتا” ومحمد محمود.

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