عمرو دياب يستقبل جمهوره في مراسي غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - موعد غنائي جديد، غدًا، يجمع بين الهضبة عمرو دياب وجمهوره، في حفل غنائي جديد في مراسي، وذلك ضمن موسم الحفلات الصيفية الذي يجوب أنحاء الجمهورية.

موعد بدء حفل عمرو دياب في مراسي 2023

ومن المقرر أن تُفتح أبواب الحفل في السابعة مساءً ويتم تنظيم الدخول حسب كل فئة من التذاكر، والتي تم نفادها بالكامل قبل أيام من إقامته.

وعلى جانب آخر، يطرح عمرو دياب الليلة أغنيته الجديدة “ياليل”، التي تجمعه بنجله عبد الله، عبر المنصة الموسيقية الشهرة “أنغامي”.

وكان قد طرح عمرو دياب حديثًا أغنية “ قولي إسمي”، عبر أنغامي ، وتقول كلماتها قلبي سلم طب وأنا

مش طبيعتي بحب أنا

كنت ماشي فحالي مكبر

وإتفاجئت طلعلي مطب

إيه اللي قدامي ده إيه ده

حلم عمري وجت كده

مش ناقصني خلاص ولا حاجة

والسكوت قالوا عنه رضا

بلغي كل الناس قولي اسمي

ان انا آه مجنون بيكي رسمي

وفي المرات اللي بتبتسمي

نفسي أبعت أجبلك رسّام

طماع بقى ولا ضيّع ثانية

ولا تنشغلي انتي بحاجة تانية

أنا أكتر محظوظ في الدنيا

دي حكاية مجتش في أفلام

مش لاقيلك حل ولا

لحظة إعجابي قل ده أنا

كل مرة بشوف في عنيكي

شمس نورها ظهرلي وهل

مش فارقلي أنا ايه جرا

عمري فات وراميه ورا

طب سؤال هو أنا كده هفضل

كل يوم مبهور يا ترا

بلغي كل الناس قولي اسمي

ان انا آه مجنون بيكي رسمي

وفي المرات اللي بتبتسمي

نفسي أبعت أجبلك رسّام

طماع بقى ولا ضيّع ثانية

ولا تنشغلي انتي بحاجة تانية

أنا أكتر محظوظ في الدنيا".