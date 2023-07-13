تامر حسني يكسر حاجز نصف مليون جنيه إيرادات بفيلم تاج فى السينمات

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر فيلم "تاج" بطولة النجم تامرحسني، المركز الأول بلبنان وحطم رقم البوكس أوفيس بكامل العدد يوميًا.

حيث حقق رقمًا دوليًا يصل إلى 8 ملايين دولار خارج مصر وداخل مصر 35 مليونًا في 14 يومًا من عرضه.

كما حقق أمس إيرادات بلغت 585 ألفا و344 جنيها، وذلك فى شباك التذاكر المصري بدور العرض السينمائية.

جمهور تامر حسني

وزار تامر إحدى دور السينما في لبنان ليشاهد معهم فيلمه الجديد تاج، حيث استقبله الجمهور بنفس حفاوة استقبال المطار محمولاً على الأعناق وظلوا يهتفون تاج تاج.

فيلم تاج بطولة تامر حسني

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج من بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، هالة فاخر، محمد نشأت، أحمد عبدالعزيز، إسراء أحمد، محمد الجوهرى وعدد من الأطفال، ومن تأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

جمهور تامر حسني

أحداث فيلم تاج

تدور أحداث فيلم فيلم تاج بطولة تامر حسنى، فى إطار كوميدى حول حياة التوأم تاج وهارون، اللذين يمران بالعديد من الأزمات ومع امتلاكهما قدرات خارقة تتسبب فى وقوع العديد من المفارقات لهما.

فيلم تاج بطولة تامر حسني

ويقابل الفنان تامر حسني خلال الأحداث دينا الشربيني التي يقع في حبها ويتفقان على الزواج، وسط العديد من المفارقات الدرامية والكوميدية، وذلك مع ظهور التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وأدائه رقصته الشهيرة برفقة تامر.

وحققت أغنية “هرمون السعادة” لتامر حسني، التي يقدمها في فيلمه الجديد “تاج” نجاحًا، وقدمها تامر حسني للمرة الأولى على المسرح خلال حفله الأخير في تونس، إضافة إلى غنائها في حفل زفاف صديقه عماد نبيل والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

تامر حسني

كلمات أغنية هرمون السعادة لتامر حسني:

أغنية هرمون السعادة لتامر حسني، من كلمات أحمد جابر، وألحان علي الخواجة، وتوزيع حاتم محسن، وتقول كلمات الأغنية:

"مسي لي على الحبايب.. الحاضر واللي الغايب

القاعدة الليلة حلوة.. والسكر فيها دايب

كل الصحبة الجميلة.. متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي.. لسة السهرة طويلة

أرجوك ده أحنا استوينا.. أرجوك ده أحنا اتهرينا

ايه يا عم الحظ مالك.. ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة .. اليوم ده مالوش إعادة

لو هتشربنا قهوة.. أرجوك متكونش سادة

ما تيلا بينا نعيش شوية.. لسة السنين الحلوة جاية

والحزن بح من النهاردة.. عايزين دلع في كل ثانية".

تامر حسني

وكان قام المطرب تامر حسني بإحياء حفلًا غنائيًا في تونس، ضمن فاعليات حفل ختام المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، على مسرح قرطاج الأثري.

وقدم “حسني”، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.

تامر حسني

ونشر تامر حسني فيديو أثناء استقباله من قبل عدد كبير من الجمهور التونسي بالأحضان والورود، عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا عليه: "كل الشكر للجمهور التونسي الكريم، دايمًا أهل كرم ومحبة وتستقبلوني من يوم ظهوري حتى الآن بهذا الشكل الجميل، والله أنا بحبكم أكتر ربنا يسعد قلوبكم زي ما اسعدتوني وتقديركم لي بشكل شخصي بهذا الشكل هو تقدير لبلدي مصر بشكل عام شكرًا تونس شكرًا من كل قلبي"..

حفل تامر حسني

آخر أعمال تامر حسني:

يشار إلى أن يستعد المطرب تامر حسني، لطرح فيلمه الجديد تاج، في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل 2023.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسنى شخصيتين لشقيقين توأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالكثير من الأزمات مع تتابع الأحداث.

الفيلم بطولة تامر حسنى، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والكثير من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

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واستطاع المطرب تامر حسنى أن يحقق طرفى المعادلة الصعبة بين النجاح والتألق على ساحة الأغنية وأيضًا بين نجوم السينما.

إذ أصبح تامر حسنى واحدًا من أهم نجوم شباك التذاكر فى كل موسم يتواجد فيه بعمل سينمائى، ومنافسًا شرسًا بين نجوم السينما الذى يتسابق الجمهور على أعمالهم.

تامر حسني

ولد تامر حسني شريف عباس فرغلي في 16 أغسطس 1977 المعروف باسمه الفني تامر حسني هو مغني، وكاتب أغاني، وملحن، وممثل، وكاتب سيناريو، ومخرج كليبات مصري.

وبدأ تامر حسني مسيرته الفنية في عام 2002 عبر ألبوم مشترك مع شيرين عبد الوهاب بعنوان فري ميكس 3، ثم أطلق أول ألبوم ستديو له في عام 2004 باسم حب.

وشارك حسني في بطولة العديد من الأفلام والمسلسلات، وكانت أولى مشاركاته عام 2003 في فيلم حالة حب، وفي عام 2011 قدم أول مسلسل تلفزيوني له بعنوان آدم.

نجح حسني في خلال بضع سنوات أن يحصل على ألقاب كثيرة، ويحصد جوائز عالمية مثل: جائزة أفضل فنان أفريقي من الأفريكان ميوزك أوورد عام 2010. كما حصل أيضاً على جائزة أسطورة القرن من البيج أبل ميوزك أوورد.

نشأته وحياته

والد تامر هو المطرب المصري حسني شريف ووالدته هي فاطمة الصباغ وهي سورية، وانفصل والده عن والدته وهو في السابعة من عمره وعاش مع أمه وشقيقه الأكبر حسام، فعمل تامر في سنوات عمره الأولى في عدة أعمال.

الفنان تامر حسني

التحق بكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر وبدأ مشواره الفني خلال دراسته الجامعية وكان يغني بحفلات الجامعة، وفي إحدى الندوات في الجامعة استفسرت المذيعة سلمى الشماع إن كان هناك أحد يمتلك أية موهبة فغنى تامر أغنية (قولو لا) فأعجبها أدائه وبعدها طلبت منه أن يشارك في حفلة ضمت كبار الفنانين ونخبة من المجتمع، فغنى تامر أغنية قولو لا فأشاد الحضور به، بعدها عرفته سلمى الشماع على المنتج نصر محروس، والذي اقتنع بموهبته ووقع معه عقداً.

وكانت أغنية شكلي هاحبك أول أغنية تُسجل له على شريط ضمن مجموعة أغاني لمطربين، بعد ذلك رشحه المنتج نصر محروس والمطربة شيرين عبد الوهاب (والتي كانت قد قدمت فقط أغنية واحدة وكانت مع محمد محيي بعنوان بحبك) في شريط واحد بعنوان فري ميكس 3، وصُدر الشريط وحقق أرقاماً قياسية بالمبيعات والأنتشار ومن ثم بزغ نجمه وتوالت ألبوماته الفنية وأفلامه السينمائية ونمت شعبيته في وقت قصير.