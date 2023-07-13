أغنية تاج لـ تامر حسني تتخطى الـ 5 ملايين مشاهدة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفنان تامر حسني بأغنيته “تاج” أكثر من 5 ملايين مشاهدة، وذلك خلال 5 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع النابلسي، وتقول كلماتها"ياهل الله ياللي فوق ما تبصوا عاللي تحت عايزينها بكره تروق وننسى أيام الفحت ياهل الله ياللي فوق ما تبصوا عاللي تحت عايزينها بكره تروق وننسى أيام الفحت اتلخبط احترت احبط انا ادشملت اتخيط اتأثرت انا انهرت اتكحولت بجد اتكسرت ادبست وفلست وعجزت وكده رسمي لبست ومهما بنادي عالهادي يا زبادي مش عايز ابقىياهل الله ياللي فوق ما تبصوا عاللي تحت عايزينها بكره تروق وننسى أيام الفحت ياهل الله ياللي فوق ما تبصوا عاللي تحت عايزينها بكره تروق وننسى أيام الفحت اتلخبط احترت احبط انا ادشملت اتخيط اتأثرت انا انهرت اتكحولت بجد اتكسرت ادبست وفلست وعجزت وكده رسمي لبست ومهما بنادي عالهادي يا زبادي مش عايز ابقىا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية أحداث فيلم تامر حسني الجديد “تاج”، من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع النابلسي، وتقول كلماتها" يا اهل الله لتحت عايزينها بكره تروح ايام الفحت ايام لخبطت احترت احبطت انا شملت اتخي اتاثرت انا النهارده تكحولت بجد اتكسرت اتدبست وفلست وعجزت وكده رسمي لبست ومهما بنادي على الهادي يا زبادي".

تعتبر أغنية “تاج” ثاني أغاني فيلم تاج لتامر حسني، حيث طرح الأولى بعنوان “هرمون السعادة” كلمات : احمد جابر الحان : على الخواجه، وتقول كلماتها"القعدة الليلة حلوة

والسكر فيها دايب

كل الصحبة الجميلة

متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي

لسه السهرة طويلة

ما تيلا بينا نعيش شوية

لسه السنين الحلوة جاية

والحزن بح من النهاردة

عايزين دلع في كل ثانية

أرجوك ده إحنا استوينا

أرجوك ده إحنا اتهرينا

إيه يا عم الحظ مالك

ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة

اليوم ده ملوش إعادة

لو هتشربنا قهوة

أرجوك ماتكونش سادة