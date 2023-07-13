الفنان منتظر عبد الرحمن : يكشف عن تفاصيل دراما رومانسية فى مشاركته في «مجـنون سـارة»

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان منتظر عبد الرحمن، تفاصيل مشاركته في مسلسل «مجنون سارة» والذي تم عرضه مؤخرا خارج السباق الرمضاني بحلقات اسبوعية، مشيرا إلى أن المسلسل حقق نجاحًا كبيرا منذ عرضه.

وأوضح الفنان منتظر عبد الرحمن، أن أحداث المسلسل تدور في إطار درامي رومانسي حول قصة حب مجنونة تقود شابا إلى الجنون حتى يصير يطلق عليه "مجـنون سارة" والتساؤل الأكبر عند المتلقي.. من هو المجنون الحقيقي في حب سارة الخطيب علاء أم سيف زميل العمل؟!.

مسلسل مجنون سارة من ﺇﺧﺮاﺝ مهند أبو خمرة، وبطولة كل من: علي عجينة، علي جاسم، حيدر أبو العباس، مريم كمال الدين وأسيل ياسين، وبمشاركة كل من: فوزية حسن، رنيم التميمي، كريم محسن، أسماء صفاء وآخرون من نجوم الدراما.

وأشار الفنان منتظر عبد الرحمن، إلى أنه قام بدور الشاب معاذ غني، صاحب نفوذ ومالك لشركة تجمعه علاقة عائلية بأهل سارة الذين اهتمو به بعد ان كانوا أصدقاء مقربين والديه الذين فارقوا الحياة وتركوه وحيداً يخوض غمار الحياة وتحدياته حتى نجده في الحلقة الأولى مخاطباً صورة ابيه المتوفى متوعداً بالانتقام له ممهداً لما تحمله الحلقات القادمة من ترقب وتشويق ضمن رحلة مسلسل مجنون سارة، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل الفني مع هذه الكوكبة من النجوم.

يذكر أن الفنان منتظر عبد الرحمن قد ابهر المتلقين والنقاد عن تلقائيته الكبيرة في الاداء وتمكنه من تقمص شخصية مركبة كشخصية معاذ، وليس بالغريب فقد استهوته الشخصيات المركبة في الأعمال المسرحية والتلفزيونية التي قدمها بالسابق ككريم ابن مضلوم في مسلسل أحلام السنين وجسر ابن زنجيل في مسلسل حلم وخيال.