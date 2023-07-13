ترافيس سكوت.. تسريب أغنية من ألبوم يوتوبيا

ياسر رشاد - القاهرة - تداول نشطاء السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، مقطع فيديو للنجم العالمي ترافيس سكوت، وتباينت الآراء حول إذا كانت الأغنية ضمن ألبومه الجديد يوتوبيا، المقرر الاحتفال به في حفل ضخم عند أهرامات الجيزة.

أما إنه تم تركيبها عن طريق الذكاء الاصطناعي، والأغنية هي “بابا فين”، التي تم طرحها عام 2002، موجهة للأطفال وكانت من ألبوم فري بابي، قام بغناء الأغنية مجموعة من الأطفال من معهد الكونسرفتوار.

حفل العالمي ترافيس سكوت

يشار إلى أن يستعد النجم العالمي ترافيس سكوت، لإطلاق ألبومه الجديد يوتوبيا، وذلك في حفل بأهرامات الجيزة.

وكانت أعلنت الشركة المنظمة لحفل النجم ترافيس سكوت، نفاد جميع التذاكر عقب طرحها.

وتتراوح أسعار تذاكر حفل مغنى الراب الأمريكي ترافيس سكوت من أمام الأهرامات، حيث قسمت إلى فئتين، الأولى VIP Golden Circle ووصل سعرها إلى 6500 جنيه مصري، والفئة الثانية Premium ووصل سعرها إلى 4 آلاف جنيه مصري، مع نفاذ تذاكر الـ VIP.

وأكد القائمون على الحفل منع دخول من هم أقل من 16 عاما، كما تمنع كاميرات التصوير، والحقائب الكبيرة.

وجدير بالذكر أنه يعد هذا الحفل الأول للنجم العالمي ترافيس سكوت في مصر.

من هو ترافيس سكوت؟

إسمه الحقيقي جاك بيرمون ويبستر الثاني من مواليد 30 أبريل 1991"، والمعروف باسمه المسرحي ترافيس سكوت.

وتم ترشيح ترافيس سكوت، لثماني جوائز جرامي وفاز بجائزة بيلبورد الموسيقية وجائزة جرامي اللاتينية وكان أول مشروع كامل لسكوت، كان تسجيلًا مختلطًا تم إصدار أول مشروع كامل لسكوت، التسجيل المختلط Owl Pharoah، ذاتيا في عام 2013.

وتم إصدار ألبوم ترافيس سكوت المسجل الثالث، Astroworld، فى 2018 بإشادة من النقاد وأنتج أول أغنية فردية له في بيلبورد هوت 100، "Sicko Mode".

وأصبح ترافيس سكوت لأول مرة أول فنان على هوت 100 يحصل على ثلاث أغنيات في المركز الأول في أقل من عام .

تم وصف أسلوب سكوت الموسيقي بأنه “طموح”، قال سكوت عن نفسه مره ”أنا لست بهيب هوب“.

كما وصف صوت سكوت بأنه "مُظلم بلا هول، توفيقي، عالي الدقة، وقبل كل شيء غير طبيعي".