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مصر ضيف شرف الدورة الـ37 من مهرجان جرش وهانى شاكر يحيى حفلاً فى أغسطس

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القاهرة - سامية سيد - اختار القائمون على  الدورة السابعة والثلاثين من مهرجان جرش  مصر كضيف شرف للدورة، وهى المرة الأولى التى يتم فيها اختيار ضيف شرف لفاعليات المهرجان، وذلك لما تمثله مصر من مكانة في المشهد العربي - حسب ما أعلنه القائمون على المهرجان- ضمن بيان أكدوا فيه أن ذلك يعتبر قيمة كبيرة تضاف للمهرجان لأهمية مصر الكبيرة وما تمتلكه من فنانين كبار ومؤثرين على الساحة.

 

كما أكدوا خلال البيان أيضاً اختيارهم المطرب هانى شاكر ليغني على المسرح الشمالي في مدينة جرش الأثرية، وذلك لما يمثله من قيمة فنية كبيرة تضاف للمهرجان، وذلك  فى شهر أغسطس القادم.

 

وكان أيمن سماوي، المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، قال إن مهرجان جرش يشهد في هذا العام تنوعا كبيرا جدا في الفعاليات والفنون والثقافات المختلفة. 

 

أضاف سماوي، في لقائه مع الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن مهرجان جرش يشهد 430 فعالية فنية وثقافية هذا العام في الأردن، متابعا: "نحن نواصل  ثقافاتنا وفنونا، ومصر ضيفة شرف المهرجان لأول مرة في تاريخه، لأنها تستحق ذلك".

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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