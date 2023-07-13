شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ضيف شرف الدورة الـ37 من مهرجان جرش وهانى شاكر يحيى حفلاً فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار القائمون على الدورة السابعة والثلاثين من مهرجان جرش مصر كضيف شرف للدورة، وهى المرة الأولى التى يتم فيها اختيار ضيف شرف لفاعليات المهرجان، وذلك لما تمثله مصر من مكانة في المشهد العربي - حسب ما أعلنه القائمون على المهرجان- ضمن بيان أكدوا فيه أن ذلك يعتبر قيمة كبيرة تضاف للمهرجان لأهمية مصر الكبيرة وما تمتلكه من فنانين كبار ومؤثرين على الساحة.

كما أكدوا خلال البيان أيضاً اختيارهم المطرب هانى شاكر ليغني على المسرح الشمالي في مدينة جرش الأثرية، وذلك لما يمثله من قيمة فنية كبيرة تضاف للمهرجان، وذلك فى شهر أغسطس القادم.