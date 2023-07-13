شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ضيف شرف الدورة الـ37 من مهرجان جرش وهانى شاكر يحيى حفلاً فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
كما أكدوا خلال البيان أيضاً اختيارهم المطرب هانى شاكر ليغني على المسرح الشمالي في مدينة جرش الأثرية، وذلك لما يمثله من قيمة فنية كبيرة تضاف للمهرجان، وذلك فى شهر أغسطس القادم.
وكان أيمن سماوي، المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، قال إن مهرجان جرش يشهد في هذا العام تنوعا كبيرا جدا في الفعاليات والفنون والثقافات المختلفة.
أضاف سماوي، في لقائه مع الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن مهرجان جرش يشهد 430 فعالية فنية وثقافية هذا العام في الأردن، متابعا: "نحن نواصل ثقافاتنا وفنونا، ومصر ضيفة شرف المهرجان لأول مرة في تاريخه، لأنها تستحق ذلك".
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