شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز أغانى إيمان البحر درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد النجم إيمان البحر درويش من النجوم الذين يتميزون بحنجرة ذهبية، ونشأ الجميع على أغانيه وصوته العذب، وتنوعت أغانيه ما بين الرومانسى والتاريخى والدينى كما غنى للأطفال.

ومن أبرز أغانيه التى استمتع بها جمهوره وحظيت بنجاح وقت العرض: "فى البحر سمكة، يا وابور يا مولع، أنا طير فى السما، ضمينى، زورونى كل سنة مرة، نفسى، وتتر مسلسل الإمام الشافعى، سيف الله".

كانت وفاة إيمان البحر درويش قد تصدرت محركات البحث كشائعة نفتها أمنية البحر درويش ابنة الفنان الكبير إيمان البحر درويش التى ردت على شائعة وفاته، عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك وكتبت : "خبر وفاة بابا غير صحيح"، وذلك بعدما تداول الأمر من قبل البعض.

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكفلها بعلاج الفنان الكبير إيمان البحر درويش تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز وأفادت "المتحدة" أنها تتواصل مع أسرة الفنان الكبير لبحث موقفه الصحى على وجه الدقة تمهيدًا لتوفير أفضل السبل العلاجية.

وكان الفنان إيمان البحر درويش قد تعرض لوعكة صحية منذ فترة وانتشرت صورة له على صفحات السوشيال ميديا وهو على فراش المرض وتبدو عليه علامات التعب والإرهاق.