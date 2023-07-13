شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب وخالد الصاوى ضيوف شرف فيلم "وش في وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر خلال فيلم "وش في وش" الذى ينافس في موسم الصيف، عدد من ضيوف الشرف منهم، الفنان الكبير لطفى لبيب والنجم خالد الصاوي والنجوم الشباب عمر متولي ومصطفى غريب.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي لايت، داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.

فيلم "وش في وش من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

يشارك النجم محمد ممدوح أيضا في فيلم "شقو" الذى يشارك فى بطولته مع عمرو يوسف، أمينة خليل، دينا الشربينى، عباس أبو الحسن، محمد جمعة، وجميل برسوم، حازم عبد الصمد وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن مشوق.

أما أمينة خليل انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في فيلم "شماريخ" مع المخرج عمرو سلامة، وتشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه في إطار درامي تشويقي أكشن.







