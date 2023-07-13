شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي وجدان تتعاقد على فيلم "بلموندو" لـ حسن الرداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة انجي وجدان علي فيلم "بلموندو" للنجم حسن الرداد، تمهيدًا لطرحه خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، ضمن موسم أفلام صيف 2023 ومن المقرر أن تبدا إنجي وجدان تصوير مشاهدها خلال الفترة المقبلة.

فيلم "بلموندو" بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

يذكر أن آخر أعمال إنجي وجدان مسرحية "كوكو شانيل" والتي عُرضت في يوليو 2021، من ﺇﺧﺮاﺝ هادي الباجوري، ﺗﺄﻟﻴﻒ مدحت العدل، مع النجوم: شريهان، هاني عادل، حنان يوسف، أيمن القيسوني، وسمر مرسي وغيرهم.