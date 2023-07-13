شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إيمان البحر درويش قال إيه عن جده الراحل سيد درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرا ما ارتبط اسم الفنان الكبير إيمان البحر درويش بجده الموسيقار والفنان الراحل سيد درويش، حيث ورث عنه حب الفن والغناء، كما عمل فى بداية حياته الفنية على إعادة إحياء أعمال جده فقدمها بطريقة مميزة تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وفى كثير من اللقاءات التليفزيونية حرص إيمان البحر درويش على الحديث عن جده وعلاقته به، حيث قال إنه ورث الكثير عن جده، خاصة حبه للوطن، فكان أكثر مطرب قدم أغانى وطنية، وظل يناضل بفنه ضد الإنجليز حتى آخر يوم فى حياته، وأشار إلى أنه يحتفظ بأغلب أعمال سيد درويش، موضحا أن والده وعمه حفظا أجمل تلك الأعمال ولم يفقد منها سوى القليل.

وأضاف إيمان البحر خلال لقاء تليفزيونى أن الغناء لم يكن حلما بالنسبه له، حيث تمنى فى بادئ الأمر أن يصبح لاعب كرة قدم، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه يحب المسرح أكثر من السينما، متابعا: "أنا كنت أول مطرب عربى يغنى أغنية (سلو)، وحققت نجاحا هائلا، وأصبح أغنية كل الأفراح، بعدما كان يرقص العروسان على أغانى أجنبية".

كات وفاة إيمان البحر درويش قد تصدرت محركات البحث كشائعة نفتها أمنية البحر درويش ابنة الفنان الكبير إيمان البحر درويش التى ردت على شائعة وفاته، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك وكتبت "خبر وفاة بابا غير صحيح"، وذلك بعدما تداول الأمر من قبل البعض.

وكانت أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكفلها بعلاج الفنان الكبير إيمان البحر درويش تقديرًا لموهبته ومشواره الفنى المميز.