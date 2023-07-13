شكرا لقرائتكم خبر عن روبى وأحمد سعد يجتمعان فى ديو بعنوان "يلا يلا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الثنائى روبى وأحمد سعد من تسجيل ديو بعنوان "يلا يلا" من توزيع أحمد طارق يحيى، وسوف يتم طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من مونتاج الفيديو كليب، ولقد شوق أحمد سعد جمهوره للأغنية وقام بنشر صورة من الكليب تجمعه مع روبى وعلق عليها قريبا.



بوست أحمد سعد

وطرح أحمد سعد أجدد أعماله الغنائية "الفلوس"، بشكل فيديو كليب، فى عيد الأضحى التى تتميز بتركيبتها الموسيقية الممتعة وكلماتها البسيطة سهلة الحفظ والتكرار، ويتغنى أحمد سعد خلال الأغنية بكلمات الشاعرة منة عدلى القيعى وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، في حين أخرج الكليب عمر هلال.

وقبل أغنية الفلوس، تصدر أحمد سعد تريندات السوشيال ميديا مؤخرا بأغينته الأخيرة "اختياراتي مدمرة حياتي"، الأغنية الرسمية لفيلم "مستر إكس"، للنجوم أحمد فهمي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد، والتي تعاون خلالها أيضا مع منة القيعي وأحمد طارق يحيى.

يذكر أنّ الملحن خالد سلطان حقق نجاحات فنية بالتعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء، خلال الفترة الأخيرة، منهم عمر كمال وسارة الزكريا في كليب «يا بيبي»، وطارق الشيخ في «أنا الهيرو»، وكذلك أغنية «مشيتي ياما» التي قدّمها الفنان أحمد شيبة، ضمن أحداث مسلسل «ضرب نار» بطولة الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

كما تعاون الملحن خالد سلطان، مع إسماعيل الليثي، في أغنية «أنا كبيرها» التي قُدمت ضمن الحملة الدعائية لمسلسل «جعفر العمدة» بطولة محمد رمضان، كما تعاون مع المطربة هدى، في أغنية «شغل البخور شغال» وآخرين.