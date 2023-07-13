شريف منير يثير الجدل بصوره بدون ملابس؟! – شاهد

كتب امير فتحي في الخميس 13 يوليو 2023 08:48 مساءً - شارك الفنان شريف منير جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بمجموعة من الصور أثارت الجدل

حيث ظهر الفنان المصري عاري الصدر ويرتدي السلاسل، الأمر الذي أثار الجدل وعرضه للانتقادات من روّاد السوشيال ميديا.

شريف منير في أحدث ظهور له

وتبين أن تلك الصور التي شاركها الفنان من كواليس أحدث أعماله “ليه تعيشها لوحدك” الذي يستعد لتصويره خلال الفترة الحالية.

ليه تعيشها لواحدك.. جديد شريف منير

من ناحية أخرى، أجرى النجمان شريف منير وخالد الصاوى البروفات التحضيرية لفيلم “ليه تعيشها لوحدك” بحضور سلمى أبو ضيف ونور محمود اللذين يشاركان فى بطولة الفيلم، بالإضافة إلى المخرج حسام الجوهرى والكاتب أحمد عبد العزيز.

تصريحات شريف منير عن الفيلم

وكان شريف منير قد كشف في تصريحات سابقة عن تفاصيل الفيلم، مؤكداً أنه ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الممزوجة بالرومانسية. أما عن موعد البدء بالتصوير فقال: “إن شاء الله سنبدأ التصوير بعد عيد الأضحى، وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور، وسوف يشاركني في بطولته الفنانان خالد الصاوي وسلمى أبو ضيف”.

وكان شريف منير قد نشر عبر حسابه الخاص في “إنستجرام” مقطع فيديو ظهر فيه مع الفنان كريم عبدالعزيز، في أحد مشاهد مسلسل “الزيبق” والذي عُرض خلال السباق الرمضاني عام 2017، وجّه من خلاله رسالة إليه قال فيها: “وحشني الشغل مع كريم عبد العزيز”.

وردّ كريم على شريف معلّقاً على الفيديو بقوله: “حبيبي يا صاحبي… والله ده أنا اللي واحشني الشغل معاك يا نجم يا كبير يا فنان يا محترم”.

آخر أعمال شريف منير

وكانت آخر أفلام النجم شريف منير “فيلم يوم 13” وتدور أحداثه فى إطار من الرعب والتشويق، حول عز الدين (أحمد داود)، الذى يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن فى الحسبان، ويعلم أن القصر مسكون، فيقرر العيش به قبل بيعه، لتقع العديد من الأحداث التشويقية التي تجمعه بأبطال العمل، حتى يكتشف حقيقة ما حدث في الماضي، وهو أول فيلم روائى عربى يعرض بتقنية 3d.

بينما شارك الفنان خالد الصاوي رمضان الماضي بـ 4 أعمال مختلفة ومنها: مسلسل “الكتيبة 101″، ومسلسل “جت سليمة”، مسلسل “مذكرات زوج”، مسلسل “سره الباتع”.

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