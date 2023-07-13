لم تكن المرة الأولى.. تعرف على عدد زيجات نسرين طافش بعد طلاقها اليوم بعد 3 أشهر فقط!

كتب امير فتحي في الخميس 13 يوليو 2023 08:48 مساءً - أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش، انفصالها عن زوجها الدكتور شريف شرقاوي بشكل رسمي.

وكتبت نسرين، عبر “ستوري” حسابها على إنستجرام: “لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء و سلام، أرجوا من الجميع احترام الخصوصية.. نسرين طافش”.

نسرين طافش تعلن انفصالها

وتعد هذه المرة الثانية التي تنفصل فيها نسرين طافش عن زوجها شريف شرقاوي، حيث كان الانفصال الأول في شهر سبتمبر الماضي.

زيجات نسرين طافش

في عام 2008، تزوجت نسرين طافش من رجل أعمال إماراتي/ حتى أعلنت عن انفصالهما في عام 2013، وفي عام 2022 تزوجت من الطبيب المصري شريف شرقاوي، وهو مدرب يوغا وطاقة وكان مدربها سابقًا.

يذكر أن طالت الشائعات نسرين طافش، وذلك بعد إنفصالها عن زيجاتها، وانتشرت بعد شهرين فقط من زواجها من شريف، بسبب حذف نسرين لصورها مع زوجها بشكل مفاجئ من حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة،

كما ألغت متابعته على إنستجرام، لاحقا حسمت نسرين الجدل حول انفصالها وظهرت في فيديو جديد نشرته عبر حسابها بتطبيق إنستجرام وهي ترقص مع شريف على أنغام الأغنية الفرنسية أمامك في دبي في الإمارات العربية المتحدة.

غيابها في رمضان

من ناحية أخري، غابت نسرين عن دراما رمضان الماضية سواء في مصر أو سوريا، بعدما اعتذرت عن أكثر من عمل في سوريا منها الجزء التاني من مسلسل كسر عظم، وتحت الرماد الذى أصبح اسمه مسار إجباري إضافة إلى أكثر عمل في مصر تم عرضها في موسم الأوف سيزون.

يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم “أخي فوق الشجرة” مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، “ويزو”، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويسجل الفيلم ثانى تجارب نسرين طافش السينمائية في مصر بعد “نادى الرجال السرى” مع كريم عبد العزيز وغادة عادل، الذى تم عرضه عام 2019.

وتجسد نسرين طافش شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء وهى الشخصية البدينة التى يجسدها رامز جلال، حيث تدور أحداث الفيلم، حول علاء شاب انطوائى يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذى يعود من أمريكا لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تماما على جميع المستويات.

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