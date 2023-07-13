شكرا لقرائتكم خبر عن ريفو 2 الحلقة الثامنة.. مريم تواجه ماجد وأباظة لمعرفة كيف توفى شادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل ريفو 2، بعنوان "طلع اللى جواك "، بدخول نعمان "مينا النجار" لجراج ماجد جورج "تامر هاشم" ومعه رامى نجل ياسمين وأدهم حيث تجمعوا الباند مثل زمان وظل يعزفون و يغنون ولكن لم يعرف رامى أنهم باند ريفو.

ودخل مروان في مشادة مع نعمان و اتهمه أنه أخذ حبيبته يارا منه و تزوجها و أنه سوف يظل مثل زمان لن يتغير و تحدث معه ماجد و كما أبلغ أباظة نعمان أنه عرف بماذا يريد أن يفعل بعد أخد الأموال من ياسمين وأنه سوف يعطيه الأموال من أجل عملية والده الضرورية من أجل انقاذ حياته.

وأبلغ على "أحمد فاضل" مريم " ركين سعد" أن شادى لم يستكمل ألبومه الغنائى و وقف كل حاجة و أن ياسمين كانت شريكة في الألبوم وذهبت مريم لماجد وطلبت معرفة كل شيء و كيف شادى اتوفى ليدخل أباظة ليبلغها ماذا حدث.

وبالرجوع فلاش باك تحدث شادى "أمير عيد" مع والده حسن فخر الدين" محسن محيى الدين" عن حزنه بسبب حديثه مع نور " ميران عبد الوارث" وسفرها وقال له أنها كانت واخده قرار السفر وتركه قبل ما يتحدث معاها وطلب منه التركيز في الفرقة و جمعهما وأبلغهم انه سوف يكتب عنهم فيلم و سوف يكون مدير أعمالهم وقال:" بقيتوا من فرقة بتغنى في نوادى و حفلات لباند له مستقبل".

وفى العجمى صيف 2000، ذهبت ياسمين رحمى لحسن فخر الدين و طلبت منه أن يصالحها على شادى لانه مازالت تحبه و أنها تعرفه منذ طفولتهما و أن أدهم السلكاوى تقدم لها و لكنها مازالت تحب شادى.

ويعرض مسلسل ريفو 2، حصريا عبر منصة watch it و بطولة كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، ملك حجازي، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.