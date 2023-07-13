شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح "يا ليل" مع ابنه عبد الله.. ويتصدر التريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت أغنية النجم عمرو دياب "يا ليل" التى طرحها بمشاركة ابنه عبد الله تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب ساعة من طرحها.

الأغنية تمثل تجربة موسيقية جديدة، حيث يقدم الفنان عمرو دياب موسيقى عصرية مختلفة عن السائد على الساحة منذ فترة، وتجمع كلمات الأغنية بين اللغتين العربية والإنجليزية، حيث يغنى نجله عبد الله دياب مقاطع باللغة الإنجليزية.

وعقب ساعة من طرح الأغنية تصدرت ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والأغنية من كلمات أمير طعيمة ولحن عمرو دياب وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

يذكر أن النجم عمرو دياب كان قد طرح مؤخرا أغنية "قولى اسمي" من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوي.

ومن ناحية أخرى يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل كبير غد في الساحل الشمالي، وأعلنت الجهة المنظمة للحفل نفاد جميع التذاكر عقب طرحها بساعات قليلة.