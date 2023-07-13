نانسي صلاح تعلن خطوبتها بطريقة عفوية على الهواء.. ما قالته عن هوية عريسها مفاجأة للجميع!!

كتب امير فتحي في الخميس 13 يوليو 2023 09:50 مساءً - أعلنت الفنانة الشابة نانسي صلاح، عن خطوبتها بشكل مفاجئ ببرنامج “عيش صباحك” بعد أن أظهرت الدبلة.

ولم تكشف “نانسي” عن أي تفاصيل تخص خطيبها في الوقت الحالي، وأشارت إلي سبب تكتمها على الخبر حتى الآن.

نانسي صلاح تعلن خطبتها

وقالت نانسي:”الحمد لله، اتخطبت، وإن شاء الله نعرف كل حاجة في وقتها على الفرح، أصل كل ما أقول أتحسد، كل خطوبة تتفركش مش معقول”.

خطوبة سابقة من سامح عبدالعزيز

يذكر أن نانسي صلاح كانت ارتبطت بالمخرج سامح عبد العزيز، طليق الفنانة روبي، حيث أعلنت مطلع 2021 ارتباطهما، لكنها بعد مرور أشهر أعلنت انفصالهما دون أن تكشف عن أي أسباب.

واكتفت صلاح آنذاك بتدوينة نشرتها عبر خاصية الستوري في إنستجرام، قالت فيها: “قسمة ونصيب الحمدلله.. نقطة ومن أول السطر”، كما عملت على حذف كل الصور التي جمعتها مع عبد العزيز من حسابها.

فنياً، كشفت نانسي أن والدها هو أول من لاحظ موهبة التمثيل لديها، موضحة: “لما كنت بتفرج على أفلام زمان كنت بنقد، وبابا كان بيستغرب وهو أول واحد قال نوسة هتبقى ممثلة ناجحة لما تكبري وكان ساعتها عندي 10 سنين”.

وأضافت أن المخرج المصري هاني خليفة هو من اكتشفها، موجهة له الشكر، وقالت: “تحية كبيرة لأستاذي هاني خليفة لأنه اكتشفني ككوميدية وقال لطارق الجنايني إني بضحك”.

آخر أعمال نانسي صلاح

يُذكر أن نانسي صلاح شاركت في موسم دراما رمضان الفائت بـ “مسلسل ستهم“، إلى جانب الفنانة روجينا، حيث لعبت دور فتاة تدعى “نجاة”، وذلك تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز والمؤلف ناصر عبد الرحمن.

وقالت إنّها حرصت على ألاّ تظهر بأي مظهر جمالي أو اعتماد مساحيق التجميل، مُكتفيةً برسم عينيها فقط، كذلك أوضحت أنّها اعتذرت عن المشاركة في أي عمل آخر، حتى تتفرّغ تمامًا له.

أما سينمائيًّا، فكان فيلم “مغامرات كوكو” الكوميدي هو آخر أعمالها، وهو من بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، أوس أوس، وإيهاب فهمي، وإخراج إسماعيل فاروق.

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