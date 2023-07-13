الظهور الإعلامي الأول لـ ميمي جمال مع بناتها “التوأم” وحفيديها الشابين… شاهدوا الصورة!

كتب امير فتحي في الخميس 13 يوليو 2023 09:50 مساءً - تحل الفنانة ميمي جمال وبناتها وأحفادها ضيوف على “برنامج معكم“، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة “CbC“.

ويتم عرض الحلقة على الهواء سهرة غدًا الجمعة الموافق 14 من يوليو في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

ميمي جمال مع عائلتها

وكانت الفنانة ميمي جمال قد حلت مؤخرًا ضيفة على برنامج مساء “Dmc“، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري.

آخر أعمال ميمي جمال

يذكر أن ميمي جمال عرض لها مؤخرا مسلسل “آخر دور” بطولة الفنانة دينا الشربيني، وأحمد خالد صالح، نهى عابدين، مها نصار، إبراهيم السمان، ومحمد الصاوي، ومريم الخشت، وثراء جبيل، وبمشاركة أحمد بدير، وإخراج حسين المنباوي.

من هي ميمي جمال؟

ميمي جمال (21 يونيو 1941 -)، ممثلة مصرية. تعتبر أقدم الفنانات العربيات المستمرات حتى الآن، حيث كانت بدايتها الفنّية من خلال فيلم المستهترة عام 1953، وسنوات عملها السينمائي تجاوزت 69 عاماً، وهي الفنانة الأنثى الأكثر حضوراً في تاريخ السينما والتلفزيون العربي بحصيلة 500 عملاً فنيًا مؤرشف. كما أنها تحتل المرتبة الرابعة بعد محمود المليجي، حسن حسني، وصبري عبد المنعم في الممثلين الأكثر حضوراً في تاريخ المسرح والسينما والتلفزيون العربي.

ولدت لأب مصري وأم يونانية. لها العديد من الأعمال في المسرح والسينما والتلفاز، ولقد بدأت العمل في السينما وهي طفلة ثم ظهرت في ادوار صغيرة اشبه بالكومبارس إذ ظهرت في دور البنت لعماد حمدى ومديحة يسرى في فيلم “أقوى من الحب”.

وعملت ميمي جمال في مسرح الفنانين المتحدين وفي فرق القطاع الخاص كما عملت في مسرح نجم وفي المزيد من المسرحيات وفي التلفاز.

تزوجت من الفنان حسن مصطفى في 26 يونيو 1966 وأنجبا ثلاث بنات هن (سمية)، والتوأم (نجلاء ونورا)، واستمر زواجهما حتى وفاته عام 2015. وقررت بعد وفاته إعتزال الفن ثم عدلت مؤخرًا عن هذا القرار وأعلنت عن إستعدادها للعودة مرة أخرى إلى الساحة الفنّية.

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