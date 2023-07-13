حمزة نمرة "رايق" في صيف 2023

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المطرب حمزة نمرة، لطرح أحدث ألبوماته بعنوان "رايق"، خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

ومن المقرر أن يطرح حمزة نمرة، ألبومه الجديد “رايق” مساء الأربعاء 19 يوليو، والذي يضم 13 أغنية تطرح على فترات خلال أيام صيف 2023.

ويخوض نمرة مغامرة فنية جديدة خلال "رايق" حيث يعتبر أول ألبومات مسيرته الغنائية الذي يتم إطلاقه خلال موسم الصيف، ويحمل في أغنياته مذاقات موسيقية متنوعة بين الموسيقى الشرقية والفيوجن والشعبي مع الفلامنكو والأفروبيت، في حين تتنوع موضوعات أغانيه بين العاطفية والواقعية والشجن وجرعة مركزة من البهجة والتفاءل التي تتلاءم مع الأجواء الصيفية.



ويبدأ حمزة رحلة إطلاق ألبومه الجديد بظهور الأغنية الرئيسية "رايق" بشكل فيديو كليب تم تصويره في اليونان مع المخرج مصطفى السولي، على أن يتبعها كل يوم أربعاء بأغنية أو أغنيتين أسبوعيًا حتى نهاية صدور جميع الأغاني مطلع سبتمبر المقبل.

ومن جانبه قال حمزة نمرة أن الألبوم يعد تجربة موسيقية مختلفة بالنسبة إليه حيث يعد أول صيفي ويضم عدد كبير من الأغاني، موضحًا أن تحضيراته استغرقت أكثر من عام، وأن كل أغنية تحمل قصة وحالة منفصلة بذاتها ومزيج بين الشجن والبهجة، وسيتم إصدارها بشكل كليبات مصورة أسبوعيًا.

حمزة نمرة

ويتعاون حمزة نمرة خلال الألبوم مع نخبة من الشعراء من بينهم عمر طاهر ومحمود فاروق ومحمد السيد وحسام سعيد، بينما تشمل قائمة الموزعين الموسيقيين كل من كريم عبد الوهاب وعمرو الخضري والكندي اندري مينا والموزع اليوناني أبوستليس مالياس بجانب الملحن عمرو الشاذلي، وتم تصوير كليباته بين اليونان وبريطانيا.



ويعقب ألبوم "رايق" النجاح الجماهيري الذي لاقى ألبوم حمزة الأخير "نمرة لاونج"، الذي أحيا خلاله تجربة الألبومات الموسيقية عبر إعادة إطلاقه 8 من أشهر أغانيه بشكل موسيقي فقط دون غناء على طريقة الكليبات "الأنيميشن"، كما يأتي بعد قرابة ثلاثة سنوات من ظهور ألبومه الغنائي "مولود سنة 80".

حرص الفنان حمزة نمرة على كشف كواليس تحضيرات ألبومه السادس، المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

حمزة نمرة

حمزة نمرة يعلن تحضيره لألبومه الجديد

ونشر حمزة نمرة، فيديو وهو يجلس بالقرب من البحر، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأكد قائلًا: "بداية حي للمزيكا كانت في قعدة رايقة قدام البحر، وبداية ألبومي الجديد كانت برضه في قعدة رايقة على البحر، مراحلة الكتابة باعتبارها أصعب مرحلة، لأن فيها بتتحول المشاعر المحبوسة جوايا".

الألبوم السادس لحمزة نمرة

وأضاف حمزة نمرة: “مواقف مر بيها ناس حواليا لأغاني، أغاني تقدر تسافر لبعيد وتوصل لقلوب ناس كتير، نفس الأغنية ممكن تأثر في ناس، أو تروق على ناس، ويصبح كل واحد وليه قصته وأغنيته، ألبومي السادس قرب يكون جاهز، أنتو جاهزين؟”.

وكان أحيي الفنان حمزة نمرة حفلًا غنائيًا على أحد المسارح الكبرى بالقاهرة، وذلك ضمن موسم الحفلات الشتوية المقامة هناك.

وافتتحت أبواب المسرح في السابعة مساءً، وتم الدخول من البوابات المخصصة لكل فئة، لمنع التكدس والتزاحم، وسهولة دخول الحضور إلى المسرح.

أحدث ألبومات حمزة نمرة "نمرة لاونج" 2022

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لحمزة من خلال ألبوم "نمرة لاونج"، الذي طرحه في أواخر 2022، وحقق ملايين المشاهدات عبر يوتيوب.