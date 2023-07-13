تعليق مدحت صالح على اتهامات علي الحجار

ياسر رشاد - القاهرة - بعد فترة صمت شارك المطرب الكبير مدحت صالح جمهوره بصوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"،وعلق المطرب مدحت صالح على صورته التي نشرها "صباح الحب على القلوب النقية"، وظهر صالح في الصورة وهو يبتسم ويرتدي نظارة سوداء وقميص أبيض داخل حديقة منزله،ولم يذكر مدحت صالح أي شئ حول أزمته مع المطرب الكبيرعلي الحجاروتجاهل الأزمة تماما.

وتأتي هذه الصورة بعد أن التزم مدحت صالح الصمت نهائيًا خلال الفترة الماضية في أزمته مع الفنان على الحجار، والذي اتهمه بأنه حصل على مشروعه الفني "الأساتذة".

يذكر أن الفنان الكبير على الحجار أعلن تفاصيل خلافه مع المطرب مدحت صالح، بشأن مشروع الأخير الغنائي، الذي يطلق عليه "الأساتذة".

وقال"الحجار"خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات"عبر قناة "النهار"، اليوم، الإثنين، إن مدحت صالح فنان كبير ومهم، لكن فكرة مشروع "100 سنة غنا" هي فكرتي من الأساس، مشيرًا إلى أن "صالح" يعرف ذلك جيدًا.

وأضاف: "مدحت صالح بيطلع في برامج كتير ويقول على الحجار أستاذي، مدحت عارف مشروعي وعارف الدراسة اللي أنا بعملها "100 سنة غنا"، ونقلها بالضبط وغير الاسم إلى مشروع "الأساتذة"، ده مشروعي واخده بالضبط كوبي بيست".

وعن إمكانية الصلح مع مدحت صالح، قال الحجار: "إحنا مش عيال صغيرة اتخانقنا في الشارع وبتصالحونا على بعض، الموضوع مش كده، تخيلي نفسك بتعملي رسالة دكتوراه بقالك سنين وتعبانة فيها، وفجأة واحد تاني ياخد نفس الرسالة ويسميها اسم تاني ويسمي نفسه الدكتور فلان".