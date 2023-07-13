عمرو دياب وابنه عبد الله فى صدارة التريند .. "يا ليل" كلمة السر

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت أغنية الهضبة عمرو دياب "يا ليل" تريند تويتر التى طرحها بمشاركة ابنه عبد الله، وذلك عقب ساعة من طرحها.

الأغنية تمثل تجربة موسيقية جديدة، حيث يقدم الفنان عمرو دياب موسيقى عصرية مختلفة عن السائد على الساحة منذ فترة، وتجمع كلمات الأغنية بين اللغتين العربية والإنجليزية، حيث يغنى نجله عبد الله دياب مقاطع باللغة الإنجليزية.

تويتر

وعقب ساعة من طرح الأغنية تصدرت ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والأغنية من كلمات أمير طعيمة ولحن عمرو دياب وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

يذكر أن النجم عمرو دياب كان قد طرح مؤخرا أغنية "قولى اسمي" من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوي.

ومن ناحية أخرى يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل كبير غد في الساحل الشمالي، وأعلنت الجهة المنظمة للحفل نفاد جميع التذاكر عقب طرحها بساعات قليلة.

ومن ناحية أخرى، يحيي الهضبة عمرو دياب حفلًا غنائيًا غدًا في مراسي، وذلك ضمن موسم الحفلات الصيفية الذي يجوب أنحاء الجمهورية.

موعد بدء حفل عمرو دياب في مراسي 2023

ومن المقرر أن تُفتح أبواب الحفل في السابعة مساءً ويتم تنظيم الدخول حسب كل فئة من التذاكر، والتي تم نفادها بالكامل قبل أيام من إقامته.

عمرو دياب

وكان قد تصدر الهضبة عمرو دياب قائمة الأعلى استماعًا عبر أحد تطبيقات الاستماع الشهيرة، بعد ساعات من طرح أغنيته الجديدة “قولي اسمي”، وهي من كلمات محمد البوغة ولحن محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، ميكساج وماستر أمير محروس، وتحقق نجاحات مختلفة منذ طرحها على تطبيق أنغامي.

كلمات أغنية قولي اسمي

وجاءت كلماتها كالآتي: وتقول كلماتها قلبي سلم طب وأنا

مش طبيعتي بحب أنا

كنت ماشي فحالي مكبر

وإتفاجئت طلعلي مطب

إيه اللي قدامي ده إيه ده

حلم عمري وجت كده

مش ناقصني خلاص ولا حاجة

والسكوت قالوا عنه رضا

بلغي كل الناس قولي اسمي

ان انا آه مجنون بيكي رسمي

وفي المرات اللي بتبتسمي

نفسي أبعت أجبلك رسّام

طماع بقى ولا ضيّع ثانية

ولا تنشغلي انتي بحاجة تانية

أنا أكتر محظوظ في الدنيا

دي حكاية مجتش في أفلام

مش لاقيلك حل ولا

لحظة إعجابي قل ده أنا

كل مرة بشوف في عنيكي

شمس نورها ظهرلي وهل

مش فارقلي أنا ايه جرا

عمري فات وراميه ورا

طب سؤال هو أنا كده هفضل

كل يوم مبهور يا ترا

بلغي كل الناس قولي اسمي

ان انا آه مجنون بيكي رسمي

وفي المرات اللي بتبتسمي

نفسي أبعت أجبلك رسّام

طماع بقى ولا ضيّع ثانية

ولا تنشغلي انتي بحاجة تانية

أنا أكتر محظوظ في الدنيا".