شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أبطال رئيسيين فى Succession مرشحون لجائزة أفضل ممثل فى الإيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسلسل "Succession" التاريخ بعد ترشح 3 ممثليين رئيسيين، لجائزة أفضل ممثل أساسى فى مسلسل دراما بجوائز الإيمى لعام 2023، وهم الممثلون العالميون برايان كوكس وكيران كولكين وجيريمي سترونج.



Succession

منذ العرض الأول لمسلسل Succession في عام 2018، تلقت المواسم الثلاثة الأولى 13 جائزة Emmys من أصل 48 ترشيحًا.



Succession

وفاز الممثل العالمى جيريمى سترونج بجائزة الإيمي عام 2020 وتم ترشيحه أيضًا في عام 2020، متفوقًا على زميله الممثل العالمى برايان كوكس في العامين الماضيين، يصادف هذا العام أول ترشيح لـ كولكين لممثل رئيسي.

يدور مسلسل Succession حول عائلة روي التي تشتهر بالسيطرة على أكبر شركة إعلامية وترفيهية في العالم، ومع ذلك، يتغير عالمهم عندما يقرر والدهم التنحى عن الشركة.

مسلسل Succession من بطولة كل من: بريان كوكس، جيريمي سترونج، هيام عباس، سارة سنوك، كيران كولكين، آلان روك، نيكولاس براون، ماثيو ماكفادين، بيتر فريدمان، روب يانج، جي سميث كاميرون، داجمارا دومينكزيك، وأريان مؤيد.