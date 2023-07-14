شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى: اتخذت خطوات لتحسين حالتى الصحية.. وشجعت الأهلى أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان خالد الصاوي، إنه شجع الأهلي أمام الوداد المغربي، رغم أنه لا يشجع الأهلي، ولكن انتقد بشدة التحكيم في هذه المباراة، ويجب أن يكون هناك وقفة ضد التحكيم الأفريقي.

أضاف الصاوي، في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أنه لن يقوم بأي شيء يضغط على صحته فيما بعد، وهو يقوم بخطوات جيدة حاليا لتحسين حالته الصحية.

وتابع خالد الصاوي: "لم أجد فرصة بطولة لي في أي مسلسل في هذا العام، فيلجأ إلى الظهور في بطولة ثانية أو ظهور خاص في المسلسلات، حتى لا يمكث في المنزل".