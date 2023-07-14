شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى حاضر سينمائيا فى 3 سنوات متتالية لأول مرة منذ 15 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النجم محمد هنيدى منافسات موسم صيف 2023 السينمائى بفيلمه الجديد "مرعى البريمو"، الذى تم الانتهاء من تصويره الشهر الماضى، ومقرر طرحه يوم 2 أغسطس المقبل، حيث يواصل حالياً عمليات الدعاية الخاصة بالعمل بعدما طرح البوستر الرسمى والبوسترات الخاصة بالأبطال إضافة إلى برمو أول للعمل، والذى كشف عن طبيعة شخصية كبائع بطيخ صعيدى.

ويتواجد محمد هنيدى فى المنافسات السينمائية للعام الثالث على التوالى وذلك يحدث لأول مرة منذ عام 2008، أن يعرض له فيلم فى 3 سنوات متتالية، حيث عرض له العام الماضى 2022 فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل"، الذى انطلق فى دور العرض خلال شهر ديسمبر الماضى، وفى عام 2021 تواجد هنيدى بفيلم النمس والإنس والذى عرض فى شهر أغسطس من هذا العام.



محمد هنيدى

وكان آخر تواجد للنجم محمد هنيدى في السينما 3 سنوات متتالية عندما قدم أفلام "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" عام 2008، و"عندليب الدقى" عام 2007، و"وش إجرام" عام 2006، ومنذ ذلك التوقيت لم يتواجد هنيدى سينمائى بشكل منتظم أو لسنوات متتالية مثل ما يقوم به خلال الفترة الحالية.

فيلم "مرعى البريمو" تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللى محمود ويجسد هنيدى في الفيلم شخصية مرعى تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية.

ويعود هنيدى في "مرعى البريمو" للعمل مع مخرجه المفضل سعيد حامدبعدما كونا ثنائية فنيه ناجحة على مدار السنواتالماضية أسفرت عن 5 أفلام هى "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عام 1998، "همام فى أمستردام" عام 1999، "جائنا البيان التالى" عام 2001، "صاحب صاحبه" عام 2022، "يا نا يا خالتى" عام 2005 ويسجل "مرعى البريمو" التعاون السادس بين هنيدى وسعيد حامد في السينما.