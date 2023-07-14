شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى: دخلت الفن بعد عملى فى المحاماة.. وأرفض أدوار الشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان خالد الصاوي، إنه دخل مجال الفن بعد عمله فترة في المحاماة، قائلا: "انقطعت علاقتي بالمحاماة، ودخلت الفن، وساعدني زوج شقيقتي في الفن كثيرا".

أضاف خالد الصاوي، في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أنه انتهى من تصوير فيلم "أصل الحكاية" للمخرج محمد أمين، كما انتهى من تصوير فيلم "شماريخ"، مبينا: "أرفض أدوار الشرف في الأعمال، خوفا من تقلص أدواري في السينما والدراما".

وتابع خالد الصاوي: "أشارك في أعمال عديدة إن لم يكن لدي أدوار رئيسية، لأنني لابد أن أمثل ولا أجلس في المنزل".