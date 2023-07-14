معرض الإسكندرية يستضيف  "ابن الصبح" ضمن فعالياته غدا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الشاعر ميسرة صلاح الدين لتوقيع أحدث دواوينه "ابن الصبح " الصادر عن سلسلة الشعر العامي، بهيئة الكتاب، وذلك في جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، على هامش فعاليات دورته الثامنة عشرة، وذلك في الخامسة مساء غد الجمعة 14 يوليو .

يأتي الديوان في 100 صفحة، ويضم 23 قصيدة عامية نثرية،

ويمزج ديوان" ابن الصبح" بين الغرائبية والواقعية، وتفاصيل الحياة اليومية المعاصرة في إطار شعري مميز.



نذكر من قصائده:

الذبيح

قاعد قدام ورقة فاضية

وحاسس بالرعب

ممكن تتحول لمركب

وممكن تتحول لقصيدة

وممكن تتحول لرسالة

وممكن تتحول لمركب

جواها قصيدةوفى اخرها رسالة

الفكرةدى تشبنهى قوى

حطيت ايدى اليمين

على كتفى الشمال

وحطيت ايدى الشمال

على كتفى اليمين

وابتديت اطبطب

نزلت دمعه سخنه

المركب غرقت

والقصيدة ضاعت

مفضلش غير الرسالة

مش عايز ابعتها لحد.



يذكر أن ميسرة صلاح الدين شاعر وكاتب مسرحي ومترجم، صدر له العديد من الدواوين والمسرحيات الشعرية والغنائية وحصل على عدد من الجوائز والتكريمات المحلية والعربية، كما شارك في العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية كمؤتمر الأدب السنوي الذي تنظمه جامعة كليفلاند الأمريكية، ومهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي بالشارقة، ومعرض أبو ظبي الدولي للكتاب، ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، وغيرها،و ترجمت بعض من قصائده للغة الإنجليزية والإيطالية والإسبانية.