شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقى بعد طرح كليب "بومبا": متفائل بهذا الصيف ولسه التقيل جاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المنتج نصر محروس كليب أغنية جديدة من ألبوم مصطفى شوقى الجديد بعنوان "بومبا"، ولقد أعرب الفنان مصطفى شوقى، عن سعادته برد فعل الجمهور الإيجابى على أغنيته الجديدة وتحقيقها مشاهدات كبيرة في 24 ساعة، وقال شوقي لـ ”الخليج 365” إن هناك عددا من الأعمال القوية في الفترة المقبلة، وأنه متفائل بموسم الصيف الحالي، وانتظرونى التقيل لسه جاى".

وكانت آخر أغانى المطرب مصطفى شوقى، تحمل اسم "جيبى بيوجعنى"، والتي تم طرحها بمناسبة عيد الحب، ويتعاون مصطفى شوقي في الأغنية مع الملحن بلال سرور والشاعر مصطفى حسن والموزع أماديو، وتسجيل ميكس وماستر هانى محروس.

وقال الفنان مصطفى شوقي، خلال خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى: "نصر محروس مش بيستعجل الأغانى ولكن لازم الأغنية تطبخ طبخة كويسة عشان تنزل تكسر الدنيا.. ومش بكثرة الأغنانى ومش بنحاول نستعجل فى تقديم الأغنية غير لما نكون راضيين عليها ونقدمها فى الوقت المعين وبياخد وقت شوية".

وتابع: "التعاون مع الملحنين بيخلوك تكتشف حاجات كتيرة فى صوتك.. مع نصر محروس بنكمل بعض وهو ليه نظرة على الحاجات المميزة وعنده ثقة فيها فى إلقاء الأغنية وعملنا شكل كويس".