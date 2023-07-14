إيمان درويش يؤذن لصلاة الفجر بعد تدهور حالته الصحية .. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 14 يوليو 2023 02:44 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري إيمان البحر درويش، وهو يؤذن لصلاة الفجر في آخر ظهور له قبل أن يداهمه المرض.

إيمان درويش الذي ظهر في مقطع فيديو بأحد المساجد وهو يؤذن للصلاة بصوت وصفه النشطاء بالجميل، قامت ابنته بنشر صورة له علي فراش المرض في وقتٍ سابق، ليعود الجمهور مرة أخرى ويشارك المقطع الجميل ويدعوا له بالشفاء .

وكان مقطع فيديو آذان الفنان تم التقاطه في شهر يونيو عام 2021، أي قبل حوالي عامين، وأثناء فترة انتشار وباء كورونا، حيث بدأ المسجد وليس به سوى عدد قليل من المصلين، الذين يستعدون لأداء صلاة الفجر.

وظهر الفنان إيمان في المقطع المتداول وهو يؤذن لصلاة الفجر، مرتديًا “تريننج رياضي”، ولم تكن تظهر عليه علامات المرض بعد، لكنه كان مستندًا على ماسورة خاصة بالميكروفون.

والجدير بالذكر أن صورة الفنان إيمان البحر درويش التي نشرتها أمنية ابنته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أثارت حالة من الصدمة بين جمهوره، حيث أنها تظهر تعرضه لوعكة صحية شديدة

وقدّم إيمان البحر درويش عدد من الأغاني والألبومات، خاصة لإحياء تراث جده الموسيقار سيد درويش ومنها أغاني (دنجي دنجي، ومحسبكوا إنداس، وأنا هويت وانتهيت…، وغيرها)، بالإضافية لأغانية (ضميني، وطير في السما، ولا عمرك وحشتيني، وقول يا قلم… وغيرها.