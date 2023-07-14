حنان شوقي تنفعل بسبب سؤال عن الحجاب وتصفه بـ “لبس الشغل”.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 14 يوليو 2023 02:44 صباحاً - انفعلت الفنانة المصرية حنان شوقي بسبب سؤال عن ارتدائها الحجاب والذي وصفته بـ “لبس الشغل”.

وقالت حنان شوقي: ” أنا محجبة مين قال إني مش محجبة، تقصدي لبس الشغل؟ ولا على قلبي؟ أنا محجبة سمعًا وقلبًا وروحًا وعينًا وكلامًا وأفعال، من أتى الله بقلب سليم.. أقوى حجاب في الكون اسمه حجاب الجوارح، أنا بحترم أي إنسان في الوجود، أعمل اللي أنت عايزه وحاسه بصدق، أنا لا أتعدى حدود الآخر.

وأضافت: أنا محجبة حجاب غالي جدًا، وسمعت من ناس كانت بتقول على الحجاب لبس الشغل وده أيام العالم الإرهابية، لما كانوا منتشرين وجالهم حد لابس بدلة قالوا له أنت مش لابس لبس الهيئة ليه؟

وتابعت : أنا لابسة حجاب جوارح وده آية في القرآن بتقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم يعني كل جوارحنا هتنطق، العين واللسان إنما حجاب المظهر ده فاني، وربنا مش بياخد بالأشكال ربنا بياخد بآية قرآنية من أتى الله بقلب سليم، ومش معنى كده أني بتفه من الحجاب.