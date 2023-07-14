منتجو مسلسل “ملك الارض” يعتذرون عن تشويه صورة الامراء العرب

كتب امير فتحي في الجمعة 14 يوليو 2023 02:44 صباحاً - اعتذرت شركات إنتاج المسلسل الكوري “ملك الأرض” عن التصوير المثير للجدل لشخصية عربية في حلقاته الأخيرة، وتعهدت بتصحيح تلك الأجزاء.

وتسبب المسلسل، الذي شاركت في إنتاجه شركة npio Entertainment، BY4M Studio وSLL، في إثارة غضب المشاهدين في الشرق الأوسط بعد أن صورت الحلقتان السابعة والثامنة أميرا عربيا على أنه شخص يشرب الخمر ويغازل النساء، كما تعرض المسلسل أيضا لانتقادات شديدة لاختيار ممثل هندي لأداء الشخصية.

وذكر البيان المنشور على منتدى مشاهدي المسلسل: “نود أن نعرب عن اعتذارنا العميق والصادق للتسبب في إزعاج غير ضروري لمشاهدينا دون مراعاة كاملة للثقافات الأخرى القيمة، على الرغم من أننا لم نقصد تصوير أو تشويه أي بلد أو ثقافة معينة في هذه العملية”.

وتابع: “لقد أدركنا أنه كان هناك نقص في الفهم والخبرة ومراعاة الثقافات الأخرى. وسنبذل قصارى جهدنا للمضي قدما لإنشاء محتوى يمكن لأي شخص الاستمتاع به بغض النظر عن المكان الذي ينتمي إليه ونوع ثقافته”، فيما تعهدت شركات الإنتاج بتعديل الأجزاء المثيرة للجدل والحرص عند إنشاء المحتوى في المستقبل.