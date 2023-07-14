شكرا لقرائتكم خبر عن ليست زوجة أب.. جينيفر لوبيز تصطحب ابنة زوجها للغداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوماً ما تحرص جينيفر لوبيز على لم شمل عائلتها سواء أبنائها أو أبناء زوجها بن أفليك من زوجته السابقة جينيفر جارنر، مثلما ظهر مؤخراً حينما رصدت عدسات المصورين لوبيز مع فيوليت صاحبة الـ17 عاماً، فى قلب لوس أنجلوس فى طريقهما لتناول الغداء فى The Ivy.



جينيفر لوبيز وبنت زوجها بن افليك من لورانس

من ناحية أخرى سبق ورصدت أعين المصورين الثنائى جينيفر لوبيز وبن أفليك، وهما يسيران في حالة من الرومانسية أثناء تسوقهما مع أطفالهما في هامبتونز خلال عطلة نهاية الأسبوع، حرصًا على أن يمسكا بأيديهما ليعكسا حالة الحب الذى يعيشا كلاهما خلال الفترة الحالية.



جينيفر لوبيز

وعندما وصلوا إلى المطعم وقتها شوهدت المغنية وهى تفتح الأبواب لمساعدة أطفالها على الخروج من السيارة، وتميزت بملابسها وإطلالتها الساحرة.

وكانت عدسات المصورين التقطت فى وقت سابق أيضاً صورة أيضاً للممثل بن أفليك في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، وهو يتناول الغداء مع ابنته سيرافينا، وذلك بعد وقت قصير على نزهته مع شقيقها، ما يدل على أن أفليك يحرص خلال الفترة الحالية على الاهتمام بأبنائه من جينيفر لورانس، ويضعهم ضمن أولوياته في حياته الجديدة مع زوجته لوبيز.