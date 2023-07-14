عبير صبري تتمنى التمثيل مع ال باتشينو في الجنة!.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 14 يوليو 2023 03:50 صباحاً - كشفت الفنانة المصرية عبير صبري عن حلم من أحلامها في مجال التمثيل، معبرة عن صعوبة تحقيقه.

قالت عبير صبري: “حلم من أحلامي التمثيل مع أل باتشينو وممكن يتحقق في الجنة إن شاء الله”، حسب تصريحاتها لبرنامج “تفاعلكم”.

وأكدت عبير صبري خلال اللقاء أنها تؤمن بالحسد، قائلة: “أعرف إني محسودة مما يحدث معي، من مشاكل وأحداث، فبعرف على طول”.

يذكر ان عبير صبري في رمضان 2023 بمسلسل “جميلة” والذي وصفت دورها فيه احد اهم ادوارها في مشوارها الفني.