زوجة روبرتو فيرمينو تثير غضب السعوديين ثم تعتذر

كتب امير فتحي في الجمعة 14 يوليو 2023 03:50 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تظهر فيه “لاريسا بيريرا” زوجة البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم فريق الأهلي السعودي لكرة القدم، وهي تنتقد الطعام الذي يُقدَّم لها بطريقة غير مباشرة قائلةً: “هو الطعام نفسه الذي يقدَّم لنا يوميًّا”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق موسع، مقطع فيديو كانت بيريرا، زوجة فيرمينو، قد شاركته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، يظهر جلوسها مع فيرمينو على مائدة لتناول الطعام.

والطعام الذي هو عبارة عن خضروات سوتيه وأنواع معينة من الحساء وغيرها من الطعام المخصوص، أثار سخرية زوجة اللاعب البرازيلي بسبب تناوله بشكل يومي.

وقالت لاريسا بيريرا مداعبة زوجها الذي أمسك بهاتفه وضحك: “إنهم يقدمون لنا نفس الطعام يوميا”، لتشعل غضب جماهير النادي الأهلي السعودي الذي رفض الإساءة لإدارة ناديه.

وتداركت زوجة فيرمينو غضب جماهير الأهلي، بعد توضيحها لنيتها وراء الفيديو الكوميدي الذي شاركته مع زوجها أثناء تناول الطعام، قبل أن تحذفه من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي : “هم لا يقدمون طعامًا، نحن مَن يطلبه، لأننا نريد ذلك. أنا لا أتحدث بشكل سيئ عن أي أحد”.

وأضافت : “هُناك طرق للتعبير عن نفسك في كل لغة”.