شكرا لقرائتكم خبر عن أغانى وردة فى ذكرى ميلادها بأوبرا الإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة ذكرى ميلاد المطربة وردة الجزائرية تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر فى الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال المطربة الراحلة التى قدمتها على مدار مشوارها الفنى وتعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء يؤديها كل من داليا عبد الوهاب ، شيماء ناجى ، رحاب مطاوع ، نهاد فتحى ، سمية وجدى ، صابرين النجيلى وفرح الموجى .

جدير بالذكر أن المطربة وردة ولدت في 22 يوليو عام 1939 بفرنسا ثم جاءت الى مصر عام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمى رفلة الذي قدمها في أولى بطولاتها السينمائية فى فيلم المظ وعبده الحامولى، بعدها أضيف لها مقطع في أوبريت "وطني الأكبر" وطلبها الرئيس الجزائري بومدين لتغني في عيد الاستقلال العاشر لبلدها عام 1972 ثم عادت إلى مصر وانطلقت مسيرتها من جديد وتزوجت الموسيقار المصري بليغ حمدى لتبدأ معه رحلة غنائية استمرت رغم انفصالهما عام 1979، جاء ميلادها الحقيقي في أغنية (أوقاتي بتحلو) التي خرجت للنور عام 1979 وكانت من ألحان سيد مكاوى ، شاركت في عدد من الأفلام السينمائية منها اميرة العرب ، حكايتى مع الزمان ، وصوت الحب كما قدمت مسلسل اوراق الورد وبعد أربعة سنوات شاركت فى مسلسل ان الاوان ، رحلت عن دنيانا في 17 مايو 2012 تاركة ثروة فنية هائلة تمثلت فى مئات الاغانى الوطنية والعاطفية التى غزت بها قلوب الملايين فى الوطن العربى.