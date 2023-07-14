شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يتحدث عن حلمه بتصوير فيلم فى الفضاء.. ميزانيته 200 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثل توم كروز لا يزال متمسكاً بحلمه فى تصوير فيلم بالفضاء الخارجى داخل إحدى المحطات الدولية، ولا يعد الأمر مجرد تصريحات صحفية قالها عام 2020 قبل ثلاثة أعوام حينما احتل عناوين الصحف وقتها بالكشف عن خططه لتصوير أول فيلم في الفضاء.

توم كروز وفى حوار مع Variety أكد أنهم يعملون بجد من أجل ذلك، بالتعاون مع شركة يونيفرسال، من خلال عمل تبلغ ميزانيته 200 مليون دولار، لكن لم يتم تحديد تاريخ بدء الإنتاج بعد.

وذلك بعدما أكد وكالة ناسا فى عام 2020 أن كروز يعمل على مشروع لتصوير فيلم فى الفضاء الخارجى على متن محطة الفضاء الدولية، وبحسب ما ورد وقتها سيتلقى مساعدة من إيلون ماسك.

وإذا حصل توم كروز على الضوء الأخضر لتصوير الفيلم، فسيكون ذلك بمثابة الإعلان عن أول فيلم روائى طويل ومغامرة يتم تصويره فى الفضاء الخارجى.