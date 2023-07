شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة عائلية لـ ريان رينولدز فى لوكيشن تصوير Deadpool فى وجود هيو جاكمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت بليك ليفلى زوجة ريان رينولدز على زيارة لوكيشن تصوير فيلم زوجها ريان رينولدز، وهو الجزء الثالث من Deadpool، وبدت الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا بإطلالة مميزة.



ابنة ريان رينولدز بصحبة والدها وهيوجاكمان

كما ظهر خلال اللوكيشن الممثل الكبير هيو جاكمان، والذى يشارك ضمن أحداث الفيلم للمرة الأولى، حيث أثار خبر تواجده بالفيلم فرحة عارمة لدى محبى السلسلة الشهيرة التى حققت إيرادات ضخمة للغاية حول العالم.



ريان رينولدز وزوجته

وكانت بليك ليفلى استعادت رشاقتها بسرعة شديدة حسبما وصفتها المواقع مؤخرًا، وذلك عقب 3 أشهر فقط من ولادتها لطفلها الرابع من زوجها ريان رينولدز، وهو ما ظهر عليها بصورة كبيرة أثناء سيرها في شوارع مدينة نيويورك خلال تصويرها مشاهدها بفيلمها الجديد It Ends With Us.

ويستعد ريان رينولدز للعمل على مسلسل جديد يصوره خلال العام الجارى، من إخراج كولن هانكس، والفيلم الذى لم يحدد له اسم حتى الآن، على أن يؤدى فيه دور الفنان الراحل جون كاندى، والفيلم المنتظر ستنتجه أمازون إلى جانب جورج ديوى، عبر شركة إنتاج Maximum Effort الخاصة به.