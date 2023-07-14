شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة يلتقى بجمهوره على مسرح الساقية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة حفلاً غنائيًا بساقية الصاوى بالزمالك غدا السبت، ويقدم حمودة فى حفلته باقة مميزة من أغانيه التى يعشقها جمهوره فى الساقية منها "أنا مش عارفنى وضيعنا وإدينى قلبك والدنيا حلوة وأنت في حتة تانية".

وانتهى حمودة مؤخراً من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم محمد هنيدى الجديد "البريمو" المقرر طرحه فى دور العرض قريباً، حيث قرر صناع الفيلم إطلاق الأغنية قبل بدء عرض الفيلم فى السينمات وذلك ضمن عمليات الدعاية التى ستنطلق خلال الأيام المقبلة لاسيما وأن الفيلم تم الانتهاء من تصويره وأصبح جاهزاً للعرض.

كما انتهى عبد الباسط حمودة أيضاً من تسجيل أغنية جديدة يقدمها ديو مع مطرب المهرجانات عمر كمال، يتعاونان فيها لأول مرة مع الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن المقرر تصويرها فيديو فيديو كليب خلال الأيام المقبلة لعرضها على كافة المنصات الالكترونية والمحطات الفضائية بعد الانتهاء من المونتاج.

وأحيا عبد الباسط حمودة مؤخراً حفلاً غنائيًا بساقية الصاوى وأعرب حمودة مؤخرًا عن سعادته بنجاح الحفل حيث قال لـ"الخليج 365": جمهور الساقية جمهور راقٍ وسميع وبيفهم طرب وغناء جيدًا وأشكره على الحضور، وأنا أكن له كل احترام وهو السبب الرئيسى لـ حب حفلات الساقية وأنتظارها بفارغ الصبر.