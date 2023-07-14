المومس الفاضلة إلهام شاهين تبيع جسدها مقابل المال وتحرك برلماني ضدها ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي - أثارت الفنانة الهام شاهين الكثير من الجدل بعد اعلان نيتها تقديم مسرحية "المومس الفاضلة" للأديب الفرنسي جان بول سارتر، والتي ستلعب بها دور المومس التي تبيع جسدها لاجل المال.

ومنذ الاعلان عن اعادة تمثيل المسرحية، تقدم عضو مجلس النواب المصري، أيمن محسب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، ووزيرة الثقافة، بشأن مسرحية "المومس الفاضلة" التي تنوي الفنانة إلهام شاهين تقديمها على خشبة المسرح، واكد النائب في البيان :ان المسرحية التي كتبها المفكر الفرنسي جان بول سارتر قبل أكثر من 75 عاما غير مناسبة ولا تليق بعادات المجتمع المصري والفن الهادف الذي يؤثر على جميع الفئات، موضحا أن الفن له دور في نشر الوعى وتغيير ثقافة المجتمع، من خلال إلقاء الضوء على مواضيع هادفة، ولكن اسم للعمل الفني والمضمون غير مناسب للاطفال والمراهقين وكل من سيتابع المسرحية، بالاضافة الى العنصرية التي تحملها أحداث المسرحية.

وبعد التعليقات والانتقادات التي تعرضت لها الهام شاهين بسبب مسرحية "المومس الفاضلة، خرجت الفنانة عن صمتها، ونشرت صورة نادرة عبر حسابها على إنستغرام ،جمعت الرئيس جمال عبد الناصر مع الكاتب جان بول سارتر، وعلقت: "جان بول سارتر هو فيلسوف فرنسي.. وكاتب مسرحي وروائي، وناقد أدبي، وعندما جاء في زيارة لمصر في فترة الستينات استقبله الرئيس جمال عبد الناصر"، واكدت ان مثقفي مصر الأساتذة.. توفيق الحكيم وحسنين هيكل ولطفي الخولي وعلي السمان وغيرهم من كبار الأدباء والمثقفين، استقبلوا (سارتر)، كما أشارت ان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب قدمت هذه المسرحية على خشبة المسرح القومي في فترة الستينات، ولاقت نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرًا.

ورواية "المومس الفاضلة" استوحاها سارتر خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وإطلاعه على تفاصيل قضية شهيرة للعنصرية ضد السود، التي تم اتهام 9 من المراهقين السود بالاعتداء على فتاتين مومس من البيض، وتم إنزالهم في منتصف الرحلة والقبض عليهم، ورغم اعتراف احداهن ان المتهمين لم يعتدوا عليها، رفضت المحكمة شهادتها وحكم على 8 متهمين سود بالإعدام، فيما عاش المراهق التاسع، ويدعى روي رايت، وكتب شهادته في كتاب أستوحى منه جان بول سارتر رواية "المومس الفاضلة".