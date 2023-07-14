شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المطربة سوما قريبا بتوقيع عزيز الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود الفنانة سوما إلى عالم الغناء والموسيقى مرة أخرى بعد طول غياب بسبب المرض، وذلك على يد المنتج نصر محروس الذى يتحمس كثيرا لعودتها مرة أخرى والعودة هذه المرة بتوقيع الملحن عزيز الشافعى، حيث انتهت بتسجيل عدد من الأغانى تعاونت فيها مع عدد من الشعراء والملحنين وبعد أيام يتم طرح أولى هذه الاغانى.



سوما ونصر محروس سوما ونصر محروس



سوما وعزيز الشافعى سوما وعزيز الشافعى

يذكر أن سوما مرت بظروف صحية صعبة خلال الفترة الماضية، وأخبرها الأطباء أنها لن تغنى مرة أخرى، لكن الله نجاها من مرحلة الخطر بعد إجراء العديد من العمليات الجراحية لكنها تخطت هذه المحنة.

جدير بالذكر أن المطربة سوما بدأت حياتها الفنية بالغناء مع المايسترو سليم سحاب منذ أن كانت طفلة وتدرجت معه حتى وصلت إحدى المطربات اللاتى يعتمد عليهن سحاب فى الحفلات الكبرى، ومن أهم محطاتها بالغناء أمام الرئيس الراحل حسني مبارك ونالت استحسانه شخصياً، وسمعها الملحن حسن أبو السعود أثناء غنائها في الأوبرا وفوراً حدد معاداً مع صديقه المنتج نصر محروس، فسمعها وبعد أسبوع واحد قاما بتوقيع عقد وأطلق عليها اسمها الفني سوما وصدر لها 3 ألبومات هى "عيب عليك و دة حبيبى و ندمانة " وشاركت فى بطولة فيلم واحد هو "أعز أصحاب".