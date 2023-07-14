نسرين طافش عن انفصالها: أرجو من الجميع احترام الخصوصية

ياسر رشاد - القاهرة - نسرين طافش، تصدر اسم الفنانة تريندات محرك البحث العالمي جوجل، وذلك بعدما أعلنت انفصالها عن زوجها الدكتور شريف شرقاوي للمرة الثانية.

اقرأ أيضًا.. طليق نسرين طافش يُلمح لأسباب الانفصال بتعليق مثير للجدل.. ويتناسى غيابها بالبحر (شاهد)



وكانت كتبت نسرين طافش، عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، قائلة: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجوا من الجميع احترام الخصوصية.. نسرين طافش".

نسرين طافش تنفصل عن زوجها رسميًا

وتعد هذه المرة الثانية التى تنفصل فيها نسرين طافش عن زوجها شريف شرقاوى، وكان الانفصال الأول فى شهر سبتمبر الماضي وعادت له بعد فترة انفصال دامت 6 أشهر كاملة.

آخر أعمال نسرين طافش

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش، فيلم "أخى فوق الشجرة" للفنان رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وتجسد نسرين طافش، شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء وهى الشخصية البدينة التى يجسدها رامز جلال.

تدور أحداث الفيلم، في إطار كوميدي، ييتحدث عن قصة الشاب اﻻنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.

معلومات عن نسرين طافش

وُلدت نسرين طافش، في مدينة حلب، شمالي سوريا لأب فلسطيني من مواليد صفد، فلسطين وأم جزائرية من وهران، وهي تحمل الجنسية الجزائرية نسبة لوالدتها، انتقلت من مدينتها حلب إلى العاصمة دمشق في العام 1999، لتُكمل دراستها هناك.

انضمت نسرين طافش، للمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرّجت منه في العام 2008، إلّا أنّ مشوارها الفني كان قد بدأ قبل تخرّجها بكثير، تحديدًا في العام 2002 من خلال دورها في مسلسل “هولاكو”، ثم مثّلت العديد من الأدوار الناجحة، منها في مسلسلات: “ربيع قرطبة، التغريبة الفلسطينية”، وتوالت بعدها أعمال البطولة، ومنها دورها في مسلسل صبايا عام 2009، وفي مسلسل جلسات نسائية في العام 2011.

حصلت على المرتبة 79 في قائمة أجمل الوجوه النسائية في العالم لعام 2017.

منذ عام 2017 بدأت مسيرتها الغنائية بأغنيات منفردة «متغير علي» و«123 حبيبي» و«إلا معك» عام 2018.