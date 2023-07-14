شكرا لقرائتكم خبر عن كورال ارتيكانتو وإيمى البوليفى يغنى أعمال كلاسيكية ومحلية بمسرح الجمهورية الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع سفارة بوليفيا بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية حفلا لكورال ارتيكانتو وايمى وذلك فى الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 18 يوليو على مسرح الجمهورية .

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الكلاسيكية والمحلية التى تعبر عن الطابع الفنى لدولة بوليفيا إلى جانب عدد من المؤلفات العالمية منها السلام عليك يا مريم، ثلاث أغاني، احبك حبيبي، سوناتا شيكيتانا الرابعة والثامنة عشر، اوناي، تينكو يحيا وطني بوليڤيا .

يذكر أنه تم تأسيس كورال واوركسترا ارت كانتو عام 2015 علي يد السوبرانو والمخرجة چيوڤانا كما تحول الي منظمة في عام 2019 وانضم اليه كورال ايمي الذي انشأ علم 2017 ، قدم العديد من العروض والمشاركات في مهرجانات دولية ، قام بجولات في مختلف أنحاء أوروبا ونال الإعجاب والاستحسان، ومن المقرر ان يمثل دولته في مسابقة الموسيقي المقدسة بالمانيا اضافة الى جولة فنية عالمية خلال العام الجارى .