شكرا لقرائتكم خبر عن دخول والدة الفنان إسلام إبراهيم إلى العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان إسلام إبراهيم عن تعرض والدته لأزمة صحية، استدعت حجزها في العناية المركزة لحين تحسن حالتها الصحية، مطالبا جمهوره بضرورة الدعاء لها بالشفاء .

وكتب إسلام ابراهيم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أمي في العناية المركزة نسألكم الدعاء.. الدعاء يغير الأقدار"، ليتفاعل معه عدد كبير من متابعيه الذين قاموا بالدعاء لها.

يذكر أن اسلام ابراهيم انتهى مؤخرا من تصوير دوره في فيلم "ع الزيرو" بطولة النجم محمد رمضان، حيث يجسد خلال أحداث الفيلم شخصية صديق محمد رمضان ورفيق رحلة الكفاح ويساعده على حل مشاكله.

فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، اسلام إبراهيم، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وكذلك مجموعة من ضيوف الشرف وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويناقش الفيلم قضية هامة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى.