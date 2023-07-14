إسلام إبراهيم: أمي في العناية المركزة نسألكم الدعاء

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان إسلام إبراهيم، تعرض والدته لأزمة صحية، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”.

وكتب الفنان إسلام ابراهيم، عبر صفحته قائلًا: أمي في العناية المركزة نسألكم الدعاء.. الدعاء يغير الأقدار".

يشار إلى أن الفنان إسلام إبراهيم، انتهى من تصوير دوره في فيلم "ع الزيرو" بطولة النجم محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، اسلام إبراهيم، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وكذلك مجموعة من ضيوف الشرف وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

ويناقش الفيلم قضية هامة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى.

معلومات عن الفنان إسلام إبراهيم

تخرج إسلام إبراهيم من كلية الأداب قسم اللغة العربية، وعمل دبلومة في مساعدة الاطفال ذو المهام

شارك في برنامج "SNL بالعربى" على مدار مواسمه الثلاثة، ومن أبرز أعماله، طلعت روحي، بـ١٠٠ وش، موجة ستاند أب، نجيب زاهي زركش.