شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد السلام يواصل تدريباته في "ورشة الإلقاء" بمهرجان المسرح المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، ثاني ورشاته في الدورة السادسة عشرة بورشة " فن الإلقاء " التي يشرف عليها المدرب الفنان خالد عبد السلام.

تُقام الورشة بمسرح مركز الهناجر للفنون، وتشهد إقبالا كبيرا، ويشارك فيها ما يزيد علي الـ ( 45 ) متدربا من فئات عمرية مختلفة، يتعلمون فن الإلقاء علي يد فنان المسرح القومي خالد عبد السلام، وحضر الورشة رئيس المهرجان الفنان محمد رياض، الذي أشاد بالفنان خالد عبد السلام وبتميزه في الإلقاء وتفانيه في عمله .

بدأ المدرب والفنان خالد عبد السلام بتعريف فن الإلقاء قائلا: هوعلم وفن ونقل أفكار معينة ومحددة إلى المتلقين، فالإلقاء هو مهارة وتكنيك في استغلال الصوت البشري وتطويع نبراته حسب الموقف واللغة للتأثير على المتلقين بشكل مثير يستند على دراية ومعرفة علمية .

محاضرة ورشة " الإلقاء " تناولت معلومات كثيرة وتفاعلات متنوعة أثارت شغف المتدربين ودهشتهم وخلقت فيهم حماسة كبيرة، وطاقة إيجابية عالية وحباً صادقاً متبادلاً بين المدرب والمتدربين، كما أكد عبد السلام خلال الورشة علي أهمية الانضباط والحب والاجتهاد، فهم من دعائم العمل، والدرس الأول هو الصدق يساوي الجمال فـ " كن صادقا ً تكن جميلاً ".

ورشة الإلقاء وصل عدد المتقدمين لها حوالي (٧٠٠) متقدم وتم تصفيتهم إلي (١٠٠) ووقع الاختيار على (٤٥) متدرب، وتستمر الورشة لمدة شهر بأيام منفصلة بمسرح الهناجر، وتقدم مجانا، ضمن فاعليات مهرجان المسرح المصري.

المهرجان القومي للمسرح المصري، ينطلق يوم 29 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.



ورشة فن الالقاء بمهرجان المسرح المصري (6)



ورشة فن الالقاء بمهرجان المسرح المصري (1)



ورشة فن الالقاء بمهرجان المسرح المصري (2)



ورشة فن الالقاء بمهرجان المسرح المصري (3)



ورشة فن الالقاء بمهرجان المسرح المصري (4)