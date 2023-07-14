شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى حفلا غنائيا في الساحل الشمالى.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم تامر حسني، حفلاً غنائياً في الساحل الشمالى، مساء اليوم الجمعة، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب مختلف الأماكن.

وحصد فيلم "تاج" للنجم تامر حسني الأسبوع الماضي إيرادات اقتربت من تحقيق 7 ملايين جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال أسبوعين عرض في السينمات المختلفة 33 مليونا و787 ألفا و297 جنيها.

فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق

تدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تاج (تامر حسني) الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ أنه له أخ توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني في السينما فيلم "بحبك"، الذى عُرض فى موسم عيد الأضحى 2022، وهو بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرين.