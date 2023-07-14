شكرا لقرائتكم خبر عن "تيجي نتصور".. أغنية جديدة تجمع إسلام زكى والفنانة مى عبد العزيز "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان والملحن اسلام زكى أحدث أعماله الغنائية المصورة علي طريقة الفيديو كليب بعنوان "تيجي نتصور"، علي موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، وهو التعاون الأول مع المطربة مي عبد العزيز، والأغنية من كلمات عمرو سامي، وألحان وتوزيع إسلام زكي، والكليب من إخراج محمد خليف.

وطرح الفنان اسلام زكى مؤخراً، أغنية بعنوان "أعظم قرار"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، والأغنية من ألحانه وتوزيعه وميك وماستر، أما الكلمات فهى للشاعر محمد حسن.

وتعاون إسلام زكى مؤخراً، مع الفنانة ليلى أحمد زاهر في أولى اغنياتها التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب والتي حملت اسم "كلمة أخيرة" على "يوتيوب"، والتي حققت ما يقرب من 3 مليون مشاهدة، وقامت بتصويرها فى لبنان وسط الثلوج والطبيعة الخلابة تناسباً مع أجواء الشتاء .

يذكر أن الملحن والموزع إسلام زكى تعاون في العديد من الأعمال الغنائية مع الهضبة عمرو دياب، كما تعاون مع نجوم كبار أمثال، تامر حسني ومحمد حماقي وسامو زين، وتامر عاشور، وهيفاء وهبى، وغيرهم من النجوم الذى حقق معهم نجاحاً في الأغنيات التي تم تقديمها.