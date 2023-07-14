بعد صورته المنتشرة.. وفاة إيمان البحر درويش عن عمر 68 سنة تجتاح مواقع التواصل.. وأول تعليق من ابنته

كتب امير فتحي في الجمعة 14 يوليو 2023 06:54 مساءً - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبار حول وفاة الفنان إيمان البحر درويش، خاصة بعد الصورة التي انتشرت له وهو علي فراش المرض.

ونفت أمنية البحر درويش ابنة الفنان إيمان البحر درويش كل ما تردد عن شائعات وفاة والدها الفنان الكبير.

حقيقة وفاة إيمان البحر درويش

وكتبت أمنية البحر درويش علي حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” خبر وفاة بابا غير صحيح”.

تصريحات ابنة إيمان البحر درويش عن حالة والدها

وفي أول ظهور إعلامي لها بعد نشر صورة والدها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والتي أثارت غضب وحزن الكثيرين، كشفت أمنية ابنة الفنان إيمان البحر درويش الحالة الصحية لوالدها.

وقالت فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج “يحدث في مصر“، المذاع على فضائية “أم بي سى مصر”: “والدي تعبان بقاله حوالي سنتين، بسبب أزمة تعرض لها وكل ما أطلبه الدعاء له”.

وأضافت: “أحد المحامين زعم أنه محامي والدي وتحدث عن الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش، وكلامه عار تماما من الصحة، وأنه لا توجد أي علاقة بين والدي وبين المحامي”.

ورفضت أمنية ابنة الفنان إيمان البحر درويش الإفصاح أو التعليق عما يتردد علي منصات التواصل الإجتماعي، موضحة: “لم أتواصل مع أى جهة أو شخص بسبب أن هاتفي كان مغلقا، وعلمت بان هناك البعض يسعون للتواصل معي ووالدي فى المنزل”.

مصطفى كامل: مرضه صعبة جدا

كما أكد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، في تصريحات صحفية، أنه لم يعلم بحالة الفنان إيمان البحر درويش، وفوجئ عندما رأى أحدث ظهور لـ درويش.

وقال النقيب مصطفى كامل: لا إله الإ الله محمد رسول الله، حالة مرضه صعبة جدا، وياريت حد من أهله يتواصلوا معايا أو أي زميل لو معاه رقم له يرسله لي للاطمئنان عليه.

تفاصيل الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش

وسبق أعلنت أمينة نجلة الفنان إيمان البحر درويش، عن تعرض والدها، لأزمة صحية كبيرة، ونقل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، جاء ذلك بعدما ترددت شائعات حول اختفائه.

وكتبت أمينة منشورا، عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، جاء فيه: والنبي يا جماعة كل واحد فاضي ومش لاقي حاجة عن إيمان البحر، وفين إيمان البحر.

أسباب مرض إيمان البحر درويش

وتابعت أمينة البحر درويش: أبويا بخير، وليس تحت سيطرة أحد، ولكنه في العناية المركزة، بسبب انتكاسة حدثت له، رجاء بدلا من تضيع الوقت في أي كلام الدعاء له.

عوض البدوي: سمعت صوته واطمأنت عليه

وتحدث الشاعر الغنائي عوض بدوي عن تطورات الحالة الصحية لـ إيمان البحر درويش، مشيرًا إلى أنه تواصل معه مؤخرًا واطمأن عليه.

وكتب عوض بدوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ألف حمد وشكر لله، أخيرا كلمني صديق العمر الفنان إيمان البحر درويش، وسمعت صوته واطمأننت عليه والحمد لله، وبطمن كل جمهوره وأصدقائه ومحبيه، هو بخير ويستكمل العلاج الطبيعي، ربنا يشفيه ويعافيه ويطمنا عليه ويرجع لنا بألف ألف سلامة.

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