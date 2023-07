هاريسون فورد ينافس توم كروز على إيرادات السينما المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد دور العرض المصرية منافسة قوية بين فيلمى الحركة IndianaJonesandtheDialofDestinyللنجم العالمى هاريسون فورد، وMission: Impossible - Dead Reckoning Part One للنجم توم كروز.

وتصدر الفيلمان الإيرادات خلال الأسبوع الأول من طرحهما بايرادات متقاربة.

ويأتى الجزء الخامس من فيلم الأكشن والمغامرات Indiana Jones and the Dial of Destiny، ليحقق نجاحاً عالمياً وصل إلى 131 مليون دولار، منذ طرحه يوم 30 يونيو الماضى.

وتم طرح الجزء الجديد من سلسلة Indiana Jones بعد تقريباً 15 عامًا، من الجزء الرابع من الفيلم الذى عرض عام 2008، أكثر من أربعة عقود بعد الفيلم الأول، «Raiders of the Lost Ark»، الذى طرح فى 1981، ولأول مرة فى تاريخ السلسلة، لا يكون المخرج ستيفن سبيلبرج مخرجًا للفيلم، لكن الفيلم من إخراج جيمس مانجولد، مع سبيلبرج وكاثلين كينيدى وفرانك مارشال وسيمون إيمانويل كمنتجين.

وعلق فورد على نجاح فيلمه وعودته بعد كل هذا العمر قائلاً: «شكرًا لكم على جعل هذه الأفلام تجربة مدهشة لنا جميعًا، وأنا فخور جدًا بالقول إن هذا الفيلم رائع».

وأوضح أن «أفلام إنديانا جونز تدور حول الخيال والغموض، لكنها أيضًا تدور حول القلب والمشاعر، فلدينا قصة رائعة حقًا نرويها، بالإضافة إلى فيلم سيثير إعجابكم»، مؤكداً أن هذا الجزء هو آخر ظهور له بشخصية إنديانا جونز.

وعبرعن سعادته لعودته لشخصيته المفضلة قائلاً: «لم يكن الأمر كما لو أننا جلسنا لمدة 10 سنوات فى انتظار التوصل إلى فكرة، فعندما انتهينا من الفيلم الأخير، لا أعتقد أن أى شخص يفكر فى الذهاب وعمل فيلم آخر لبعض الوقت، لكن ظهرت بعض الأفكار المثيرة للاهتمام، لكنهم لم يهتموا تمامًا خلال فترة من الزمن، ثم وجدنا فكرة وسيناريو وقصة قوية أردنا سردها، ولقد شعرت بإحساس بالسلام، وبالرضا بعد انتهاء التصوير وعرض الفيلم، فهذه الوظيفة بالذات التى قمت بها والمخرج جيمس مانجولد، وجميع الأشخاص الآخرين المعنيين قد اختتمت بطريقة لائقة، شعرت بالرضا حقًا بالنسبة لى، آمل أن يجد الآخرون ذلك مرضيًا كما فعلت».

وتم عرض فيلم «Indiana Jones and The Dial of Destiny» لأول مرة فى خلال فعاليات مهرجان كان السينمائى لعام 2023، العمل من إنتاج شركتى DisneyوLucasfilm، ويشاركه بطولة الجزء الجديد والر بريدج، مادس ميكلسن، أنطونيو بانديراس، بويد هولبروك، شاونيت رينيه ويلسون، توماس كريتشمان، توبى جونز.

ويدور فيلم Indiana Jones and The Dial of Destiny فى خلال عام 1944، لذا تطلب من الممثل العالمى هاريسون فورد البالغ من العمر 80 عامًا أن يبدو أصغر بنحو 40 عامًا، طرح أول أفلام سلسلة امتياز Indiana Jones لأول مرة فى عام 1981 وأصبح فيلمًا سينمائيًا كلاسيكيًا، من خلال تسلسل الحركة وإعداده فى أواخر الثلاثينيات، والذى كان بمثابة رد على المسلسلات السينمائية والغربية فى ذلك الوقت، حققت الأفلام الأربعة من السلسلة أرباحًا بلغت نحو 2 مليار دولار.

وينافس أيضاً فيلم «المهمة المستحيلة» للنجم العالمى توم كروز، وتخطت إيراداته عالمياً 120 مليون دولار، وتم تصوير الجزء الأخير من السلسلة فى المبنى الأيقونى الجديد بمطار أبوظبى وصحراء ليوا الذهبية، ونفذ النجم البالغ من العمر 60 عاماً، أخطر وأعظم مشهد فى تاريخ السينما فى لقطة حبست الأنفاس، عندما قفز بالدراجة النارية فوق منحدر شاهق، ثم أكمل هبوطه إلى الأرض بمظلة.

وحول منافسة توم كروز وهاريسون فورد أكد كروز: أمامى 20 عامًا للحاق بأيقونة «إنديانا جونز هاريسون فورد»، وقال نجم ومنتج Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One أو «مهمة مستحيلة - الحساب الميت الجزء الأول» إنه مصمم على التمثيل على الأقل خلال العقدين المقبلين، مثل نجم الشاشة الشهير هاريسون فورد.

وأضاف: حجم هذا الفيلم هائل، ومطار أبوظبى الذى تم تصوير الفيلم فيه رائع فعلاً، والصحراء أخاذة، وأضاف: سنحت لى فرصة امتطاء حصان يدعى (زوس)، وكانت تجربة مهمة، وأشار الى أن إمكانية التصوير فى هذه المنطقة كانت ساحرة، وكما ذكرت خلال نشأتى أردت السفر حول العالم، ولم أرد أن أكون سائحاً، بل كنت أريد التعرف على مختلف الثقافات والعمل معها. إذ تتعلم كثيرا عن الناس حين تعمل على صنع شئ معا معهم.

وتعد شخصية إيثان هانت أحد أشهر الأدوار التى جسدها توم كروز فى مشواره المهنى، وحققت له شهرة كبيرة.

ويشارك فى بطولة فيلم Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One العديد من النجوم منهم ريبيكا فيرجسون، بوم كلمينتيف، فانيسا كيربى، شيا ونجهام، ومن تأليف وإخراج كريستوفر ماكويرى.